Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da Kazancı Bedih anıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, 18 yıl önce katalitik sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden ve Kazancı Bedih ismiyle tanınan ünlü gazelhan Bedih Yoluk'u anma etkinliği düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma programında, Kazancı Bedih'in hayatı anlatıldı.

Programda TRT Ses Sanatçısı Münevver Özdemir ile Urfa Ahengi Müzik Topluluğu sevilen eserlerini seslendirdi.

Bedih Yolluk'un oğlu Naci Yolluk da babasının bazı eserlerini icra etti.

Kazancı Bedih ve eşi, 19 Ocak 2004'te Şanlıurfa'daki evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.