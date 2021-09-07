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Son dakika haberleri! Yangında evini kaybeden yaşlı çift, yeni evinin kapısını AA ekibine açtı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yangında evini kaybeden yaşlı çift, yeni evinin kapısını AA ekibine açtı

07.09.2021 11:18
Son dakika haberleri! Yangında evini kaybeden yaşlı çift, yeni evinin kapısını AA ekibine açtı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evlerini kaybeden Ayşe ve İbrahim Deniz çifti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yaptırılan yeni evlerine yerleşti.

FATİH HEPOKUR - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evlerini kaybeden Ayşe ve İbrahim Deniz çifti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yaptırılan yeni evlerine yerleşti.

Karaöz Mahallesi'nde ormanda çıkan ve kısa sürede yerleşim yerlerine ulaşan yangında büyük kısmı kullanılamaz hale gelen evlerinin sağlam kalan bir odasında yaşamaya başlayan 70 yaşındaki Ayşe ile 80 yaşındaki İbrahim Deniz'in 10 Ağustos'ta yapımına başlanan yeni evleri 27 Ağustos'ta tamamlandı.

Tek katlı, yöresel mimariye uygun ve felçli Ayşe Deniz'in daha rahat yaşayacağı şekilde inşa edilen ev, modern eşyalarla donatıldı. Bahçesine de meyve ağaçları ile sebze dikilen ev, Deniz çiftine teslim edildi.

Daha önce yanan evini terk etmek istemeyen ancak gördükten sonra tereddüt etmeden yeni evlerine yerleşen çift, duygulu anlar yaşadı.

"Böyle bir ev aklımdan bile geçmezdi"

Evinin kapısını AA ekibine açan İbrahim Deniz, yeni evlerini çok sevdiklerini söyledi.

Kendilerine böyle bir evi kazandırdıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kurum başta olmak üzere destekte bulunan herkese teşekkür eden Deniz, "Hayata yeniden başladık, yeni doğmuş gibiyim. Bizi gençleştirdiler. Çok sağ olsunlar. Duygularımızı anlatacak söz bulamıyorum." dedi.

Bakan Kurum'un ziyaretinde kendisine ev yapacağını söylediğinde bu kadar kısa sürede biteceğine inanmadığını dile getiren Deniz, "Bu evi 17 günde bitirdiler, yaptılar, çaktılar, gece gündüz çalışıp bize teslim ettiler. Bu kadar kısa sürede biteceğini hiç düşünmezdim, 2-3 ay sürer derdim ama 17 günde bitti. Verdikleri sözü tuttular. Para isteselerdi, verecek param yoktu. 65 yaş aylığımla geçiniyorum. Yemeğimiz de geldi. Allah razı olsun devletimizden, daha ne yapsın devletimiz." ifadelerini kullandı.

Eşiyle eve ilk geldiklerinde duygulu anlar yaşadıklarını anlatan Deniz, buradan eski evine bakınca keyiflendiğini söyledi.

Evin felçli eşine göre dizayn edildiğini belirten Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyi düşünmüşler. Eşim hiç zorluk çekmeden evden çıkıp arabaya binebiliyor. Önceden 4-5 kişi zor çıkarıyorduk, şimdi tek kişi çıkarıyoruz. Banyo, tuvalet eşime göre yapılmış. Sıcak suyu var, son model bir ev yapmışlar. Çok güzel olmuş. Çamaşır, bulaşık makinemiz, buzdolabımız, televizyonumuz, her şeyimiz var. Artık eşime daha da iyi bakarım. Böyle bir ev aklımdan bile geçmezdi, dışarısı taştan, bu ev yanmaz."

Deniz, çocuklarının olmadığını ve Bakan Kurum'u evlatları gibi gördüklerini kaydetti.

İnsanların evi merak ettiğini ve gelip görmek isteyenlerin olduğunu anlatan Deniz, en kısa sürede diğer mağdurların da yeni evlerine kavuşması temennisinde bulundu.

Ayşe Deniz de hayal edemeyeceği bir eve kavuştuğunu belirtti. Evi çok beğendiğini dile getiren Deniz, böyle imkanlara hayatında ilk kez sahip olduğunu ifade etti.

Deniz çifti, kendilerine bu sevinci yaşatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eşi Emine Erdoğan ile evlerinde konuk etmek istediklerini söyledi.

Son dakika haberleri! Yangında evini kaybeden yaşlı çift, yeni evinin kapısını AA ekibine açtı
Son dakika haberleri! Yangında evini kaybeden yaşlı çift, yeni evinin kapısını AA ekibine açtı
Son dakika haberleri! Yangında evini kaybeden yaşlı çift, yeni evinin kapısını AA ekibine açtı
Son dakika haberleri! Yangında evini kaybeden yaşlı çift, yeni evinin kapısını AA ekibine açtı
Son dakika haberleri! Yangında evini kaybeden yaşlı çift, yeni evinin kapısını AA ekibine açtı

İbrahim Deniz, Murat Kurum, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yangında evini kaybeden yaşlı çift, yeni evinin kapısını AA ekibine açtı - Son Dakika


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