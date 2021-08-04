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Son dakika haberleri! YANGINDAN KURTULAN İNEĞİN 'MUCİZE' SÜRPRİZİ - Son Dakika

Son dakika haberleri! YANGINDAN KURTULAN İNEĞİN 'MUCİZE' SÜRPRİZİ

04.08.2021 13:33

Gelen son dakika haberine göre Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (7)Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında birçok ev, kullanılamaz hale geldi.

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (7)

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında birçok ev, kullanılamaz hale geldi. Yanan mahallerdeki evlerin birçoğunun altında bulunan ahırlardaki hayvanlar da etkilendi. Karaöz Mahallesi'nde yaşayan Makbule Öksüzoğlu, yangının mahallerine doğru geldiğini görünce evini bırakıp, kaçmaya karar verdi. Ahırda bulunan hayvanları aklına gelen Öksüzoğlu, kapısını açarak, 6 ineğini kaçması için dışarı çıkarıp saldı. Öksüzoğlu, güvenli bölgeye giderken inekler de çevreye doğru yayıldı. Evi yangında küle dönen Öksüzoğlu, 1 gün sonra bakmak için geri döndü. Mahallede akrabalarının yanına geçen Öksüzoğlu'nun yangından kaçsın, diye saldığı inekler de bir süre sonra döndü. Boş alana ineklerini bağlayan kadın, 1 gün sonra geldiğinde gebe ineğinin buzağı doğurduğunu gördü. Yanan evinin ve hatıralarının anısını buzağıyla bir an için unutan Öksüzoğlu, yavruyu 'kızım' diye seviyor. Öksüzoğlu, veteriner tarafından kontrolleri ve aşıları yapılan buzağıya yangından kurtulduğu için 'Mucize' adını koydu.

STRESLE ERKEN DOĞURMUŞ

Süt sağma makinesinin yandığını bu nedenle süt sağamadığını söyleyen Makbule Öksüzoğlu, "İnekleri yangının geldiği gün saldık. 2'si çıkmak istemedi, zorla çıkardık. Keçiler vardı, onları da saldık ama tekrar ahıra dönünce onlar yanmış. Biz de yangından kaçtık sonra bakmaya geldik ama evlerimiz talan olmuş. Evlerimiz yanınca böyle kaldı. Doğum yapmasına daha günü vardı ama stresten herhalde inek kendisi doğurdu. Buzağının durumu şu anda sağlıklı annesini emiyor. Buzağının adına afetten kurtulduğu için 'Mucize' koydum onun adını" dedi.

Doğum yapan ineğin ve buzağının kontrollerini yapan veteriner Adem Özcan da "İneklerin ahırları yanmış ve kaçarak buraya gelmişler. 1 gün sonra o stresle 3-5 gün varken doğumuna doğum yapmış. Kontrollerini ve aşılarını yaptık hiçbir sorun yok şu an. Yaşadığı stresten dolayı doğum öne gelmiş. Yangın sırasında iyi kurtulmuş. Üreticiler ahırları ormanlık alandan uzak yerlere yapsınlar. Hayvanları stresten uzak tutsunlar" diye konuştu.

AFET BÖLGESİNDE BİR BAŞKA 'MUCİZE'

Manavgat'ta yangın bölgesinden kurtarılan başka gebe inek de Kepez Belediyesi ekiplerinin yardımıyla doğum yaptı. Yangın bölgesinden kurtarılarak, Ulukapı köyündeki hayvanların bir arada toplandığı ahıra getirilen inek doğum yaptı. İçişleri Bakanlığı'nca 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen Manavgat'ta görevlendirilen Kepez Belediyesi'nin ekipleri de gebe ineğin doğumuna yardım etti. Yaklaşık 1 saat süren doğumda sağlıklı dişi buzağı dünyaya geldi. Belediye ekipleri, önce buzağının nefes almasını sağladı ardından inek ile arasındaki göbek bağını kesti. Afet bölgesinde doğan dişi buzağıya da 'Mucize' ismi verildi.

İneğin sahibi yangınzede, buzağının doğumuna yardım eden Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiye Şefi Mustafa Say ve ekibine teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun. Doğum başlamak üzereydi. Koşup geldiler. Yardım ettiler. Rabb'im de onlara yardım etsin" dedi.

ODA VE BORSALARDAN DESTEK

Öte yandan Manavgat'ta yangından etkilenen çiftçilerin hayvanlarına ulaştırılmak üzere Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı oda ve borsalar; bölgeye saman, yem ve arpa desteğinde bulunmaya başladı. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın, tarihinin en büyük orman yangınını yaşadığını belirtti. 28 Temmuz'da başlayan ve henüz söndürülemeyen orman yangınının felakete dönüştüğünü kaydeden Çandır, "Manavgat'ın yaralarını dayanışmayla birlikte saracağız" diye konuştu.

'TARIM ALANLARI DA ZARAR GÖRDÜ'

Yangının ilk gününden itibaren bölgeye giderek, kurum ve kuruluşlarla koordineli çalıştıklarını kaydeden Çandır, "Bölgede yangın devam ettiği için hasar tespitini kesin rakamlarla paylaşmak doğru olmaz ancak ilk belirlemelere göre, yangında 300'ün üzerinde büyükbaş, 3 bine yakın küçükbaş, 27 bine yakın kanatlı hayvan, 1250'nin üzerinde arı kovanı telef oldu. Yanan orman varlığının yanı sıra bölgede çiftçimizin geçim kaynağı olan tarım alanları da büyük zarar gördü. Muz seraları ve sebze seralarının yoğun olduğu bölgede 650 dekarın üzerinde muz serası, 120 dekarın üzerinde sebze serası, 15 bin dekarın üzerinde zeytin, defne ve keçiboynuzu ile narenciye alanı zarar gördü. Bu alanları tekrar tarıma kazandırmak için canla başla çalışacağız" dedi.

'YARALARI BİRLİKTE SARIYORUZ'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altındaki oda ve borsalardan her türlü desteğin sağlandığını belirten Çandır, "TOBB yanan bölgelerin yeşillendirilmesi için 5 milyon TL katkıda bulunurken, bağlı oda ve borsalarımızın Manavgat'a yardımları devam ediyor" diye konuştu.

Hayvan yemi ve saman ihtiyacının yoğun olduğu bölgeye ATB olarak ilk etapta 100 ton saman ve yem ulaştırdıklarını kaydeden Çandır, "Yaptığımız çağrı üzerine yurdun çeşitli yerlerindeki borsalarımızdan çiftçilere ulaştırılmak üzere yem ve saman yardımları geliyor" dedi.

ESKİŞEHİRLİ İŞÇİLERDEN DUYGULANDIRAN YARDIM

Ayrıca Eskişehir Ticaret Borsası'nın bölgeye 2 TIR yem ulaştırdığını belirten Başkan Çandır, yem fabrikası işçilerinin de gelen yardıma katkıda bulunduğunu dile getirerek, "Yemi üreten fabrikanın 47 işçisinin 47 çuval yem yardımında bulunması beni ayrıca duygulandırdı" dedi.

Son dakika haberleri! YANGINDAN KURTULAN İNEĞİN 'MUCİZE' SÜRPRİZİ
Son dakika haberleri! YANGINDAN KURTULAN İNEĞİN 'MUCİZE' SÜRPRİZİ
Son dakika haberleri! YANGINDAN KURTULAN İNEĞİN 'MUCİZE' SÜRPRİZİ
Son dakika haberleri! YANGINDAN KURTULAN İNEĞİN 'MUCİZE' SÜRPRİZİ

Manavgat, Antalya, Yangın, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! YANGINDAN KURTULAN İNEĞİN 'MUCİZE' SÜRPRİZİ - Son Dakika


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