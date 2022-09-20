Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi

20.09.2022 12:01

Anayasa Mahkemesi, HDP hakkındaki kapatma davasında "reddi hakim" talebini reddetti. Mahkeme, ek delil dosyası için 30 gün ek süre verdi.

HDP'ye yönelik kapatma davasında süreç devam ediyor. Esas hakkındaki savunmasını Nisan ayında veren HDP, Temmuz ayında da ek delilleri Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştu. HDP savunmasında mahkeme üyesi İrfan Fidan'a yönelik reddi hakim talebinde bulunmuştu.

REDDİ HAKİM TALEBİNE RET

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili reddi hakim talebini reddetti. Ek delil dosyası için 30 gün ek süre verdi.

KAPATMA DAVASINDAKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kapatma davası sürecinde, Başsavcılık dava dosyasına ek delil ve ek savunma eklenebiliyor. Bu kapsamda HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

15 ÜYENİN 10'UNUN OYU SONUCU BELİRLEYECEK

Anayasa'nın 69'uncu maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

YORUMLAR
500
HDP'nin kapatılması istemli davada süreç devam ediyor HDP'nin kapatılması istemli davada süreç devam ediyor

Anayasa Mahkemesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin 'reddi hakim' talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi - Son Dakika


Son Dakika
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
11:30 Sirkte korkunç kaza! Rus trapez sanatçısı 5 metre yükseklikten yere çakıldı
11:18 Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde
11:11 Ünlü yönetmen Woody Allen emekli mi oluyor? Temsilcisinden ilk açıklama geldi
11:07 Mahsa Emini'nin ölümü İran'ı birbirine kattı! "Ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerini protesto eden göstericiler gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 12:23:31. #1.11#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement