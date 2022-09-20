Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi

Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tüyo verdi! Sürpriz bir isim olmayacak

HDP'ye yönelik kapatma davasında süreç devam ediyor. Esas hakkındaki savunmasını Nisan ayında veren HDP, Temmuz ayında da ek delilleri Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştu. HDP savunmasında mahkeme üyesi İrfan Fidan'a yönelik reddi hakim talebinde bulunmuştu.

REDDİ HAKİM TALEBİNE RET

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili reddi hakim talebini reddetti. Ek delil dosyası için 30 gün ek süre verdi.

KAPATMA DAVASINDAKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kapatma davası sürecinde, Başsavcılık dava dosyasına ek delil ve ek savunma eklenebiliyor. Bu kapsamda HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

15 ÜYENİN 10'UNUN OYU SONUCU BELİRLEYECEK

Anayasa'nın 69'uncu maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.