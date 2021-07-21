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Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afrin'de incelemelerde bulundu (2)- Yeniden - Son Dakika

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afrin'de incelemelerde bulundu (2)- Yeniden

21.07.2021 01:17
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afrin'de incelemelerde bulundu (2)- Yeniden, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Afrin ve Azez'de görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Afrin ve Azez'de görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı. Terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin bombalı saldırıda bulunduğu Şifa Hastanesi'nde incelemelerde de bulunan Bakan Soylu, güvenlik güçlerine hitap ederken, "Allah sizden razı olsun. Allah hepinize uzun ömürler versin" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve diğer yetkililerle birlikte Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bulunan Afrin'e gitti. Afrin İnsani Yardım merkezini ziyaret eden Soylu, daha sonra PKK/YPG/PYD'nin bombalı saldırıda bulunduğu Şifa Hastanesine geçerek görev yapan doktorlarla bayramlaştı.

Şifa Hastanesinden sonra Afrin Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Hizmet Binasını ziyaret eden Soylu, görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı, yeni yapılan misafirhaneyi inceledi. Ardından Afrin Şehit Emniyet Müdürü Murat Ertekin Polis Özel Harekat Karargahına geçen Soylu, güvenlik güçleriyle bayramlaştı. 'GİTTİĞİMİZ HİÇBİR YERİ TARUMAR ETMEDİK'Burada polislere hitap eden Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi. Soylu, "Gittiğimiz hiçbir yeri tarumar etmedik. Hiçbir dine ve inanca zulüm yapmadık. Çünkü Allah'ın emri var. İnsan yaratılmışların en şereflisidir" dedi. Kötülüğün hiç bir şartta kalıcı olmadığını aktaran Soylu, konuşmasına şöyle devam etti: "Hepimiz Karabağ'ı biliyoruz, orda da kötülük hakim olmadı. Bir taraftar bütün dünyanın gözü önünde Balkanların merkezinde Srebrenitsa'daki katliamları biliyoruz. Batının alnının çatının orası bir kara leke olarak yazıldı. Libya'yı, Filistin'i biliyoruz. Anlaşılıyor ki bizler hakkın tarafındayız, onlar batılın tarafında. Bizler iyiliğin, onlar kötülüğün tarafında."YÜZYILLAR BOYUNCA ARKANIZDAN DUALAR OKUNACAKBakan Soylu, çevremizde bulunan coğrafyaya karşı da sorumluluk içerisinde davranıldığını ve terörle kararlılıkla mücadele edildiğini ifade ederek, "Şu nesli, bu arkadaşlarımızı gelecek nesildeki tarih bir başka yazacak. Diyecekler ki, bu kahramanlar bitirdi bu terör meselesini. Bu defteri, onlar kapattı. Yüzyıllar boyunca Allah nasip edecek, arkanızdan dualar okunacak. Sorumluluğunuz, sadece kendine ait bir sorumluluk değildir. Sorumluluk, aynı zamanda kendi milletimizin olduğu kadar etrafımızda olan coğrafyaya sorumluluktur. Batı, bütün derdini doğuya yıkmaktadır. Bu, büyük bir oyundur. Bizi uğraştırıp bizi birbirimize düşürüp kendileri hayatlarına huzur içinde devam etmek istiyorlar. Mış gibi yapıyorlar. Üzülmüş gibi, ilgileniyormuş gibi yapıyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama hiç dertlerinde değil" diye konuştu.'ALLAH HEPİNİZE UZUN ÖMÜRLER VERSİN'Bakan Soylu, polislere yaptığı konuşmanın devamında "Allah sizden razı olsun. Allah hepinize uzun ömürler versin. Ak saçlı olasınız. Ak sakallı olasınız. Torunlarınızı okşayasınız. Onlara kahramanlık türkülerinizi anlatasınız. Duamız sizin için budur. İnanıyorum ki her birinizin bu millet, ülke ve insanlık, geleneğimiz ve kültürümüz adına yapacak çok şeyiniz olacak. Çok emanet bırakacaksınız. Biz böyle bir milletiz ve böyle olmaya devam edeceğiz. Millet olmak kolay bir iş değildir. Ay-yıldızlı tabutları taşımakla millet olunur. Beraber cuma namazında sıkı sıkı saf tutarak millet olunur. Çocuğun başını okşayarak millet olunur" dedi. Bakan Soylu, konuşmanın ardından polislerle hatıra fotoğrafı çektirerek, Afrin çarşısında esnafla bayramlaştı.'KOMŞULUK HUKUKU VAR'

Afrin'deki temaslarının ardından Azez'e geçen Soylu ve beraberindekiler, Azez Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada yerel kolluk kuvvetlerine hitap eden Soylu, Suriye'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadıklarını belirtti. Soylu, "Biz Müslüman'ız. Allah'ın bize emri var. Komşuluk hukuku vardır. Biz yıllarca birlikte yaşadık. Biz dünyada sınavda olduğumuzu biliyoruz. Aynı zamanda gücün imtihanındayız. İnsanlığın imtihanındayız. Burada olmaktan çok mutluyuz. Eğer sınırın bu tarafında olan zulme sessiz kalsaydık, sizinle beraber olamasaydık bu sınavı kaybederdik. Çünkü bu dünya geçici, bunu biliyoruz, esas olan ahirdir. Biz Kurban Bayramı için geldik. Sizin, ailenizin ve sizin nezdinde Azezlilerin bayramını kutlamak için geldik. Eğer sırtımızı dönseydik, Allah'ın sınavından kalmış olurduk. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bize doğru yol çizdiği için. Batı dünyası, bu meselelere sessiz kalırken biz onların kayığına binmedik. Kardeşlerimize sırtımızı çevirmedik. Bu zulme sessiz kalmadık. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara yapılanlara sessiz kalmadık" ifadelerini kullandı.


Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afrin'de incelemelerde bulundu (2)- Yeniden
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afrin'de incelemelerde bulundu (2)- Yeniden
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afrin'de incelemelerde bulundu (2)- Yeniden
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afrin'de incelemelerde bulundu (2)- Yeniden
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afrin'de incelemelerde bulundu (2)- Yeniden
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afrin'de incelemelerde bulundu (2)- Yeniden
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afrin'de incelemelerde bulundu (2)- Yeniden
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afrin'de incelemelerde bulundu (2)- Yeniden
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afrin'de incelemelerde bulundu (2)- Yeniden

Kurban Bayramı, Süleyman Soylu, Zeytin Dalı, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afrin'de incelemelerde bulundu (2)- Yeniden - Son Dakika


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