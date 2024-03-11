Zorla yerinden edilen Suriyeli siviller Türkiye'de ilk iftarlarını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zorla yerinden edilen Suriyeli siviller Türkiye'de ilk iftarlarını yaptı

Zorla yerinden edilen Suriyeli siviller Türkiye\'de ilk iftarlarını yaptı

Suriye'de Esed rejimi ve terör örgütü PKK/YPG saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerde yaşamlarını sürdüren zorla yerinden edilen siviller, İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Çobanbey, Tel Abyad ve Rasulayn'da ramazana kavuşmanın sevincini yaşadı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgelerde yaşayan yüz binlerce kişi, yardımseverlerin desteğiyle çadırlarda, konteyner kentlerde ve briket evlerde yaşamını sürdürüyor. AA muhabirleri, Bizia Beldesi'nde engelli annesiyle çadırda yaşayan Yüsra Halife'nin iftar sofrasına misafir oldu. Halife ailesi, ramazanın hayırlarla dolu bir ay olduğunu belirterek, yardımseverlerin desteğini talep etti.

11.03.2024 20:13  Güncelleme: 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Esed rejimi ve terör örgütü PKK/ YPG saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerde yaşamlarını sürdüren zorla yerinden edilen siviller ilk iftarını yaptı.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Çobanbey, Tel Abyad ve Rasulayn'da yaşayan yüz binlerce kişi, ramazana kavuşmanın sevincini yaşadı.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgelerde çadırlarda, konteyner kentlerde ve briket evlerde yardımseverlerin desteğiyle yaşamını sürdüren yüz binlerce kişi ramazanın ilk iftarını yaptı.

AA muhabirleri, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'ın doğusundaki Bizia Beldesi'nde engelli annesiyle çadırda yaşayan Yüsra Halife'nin iftar sofrasına misafir oldu.

Çorba ve pilavla iftarını açan 53 yaşındaki Yüsra Halife, 2015'te eşini Esed rejimi saldırılarında kaybetti.

Çevredekilerin desteğiyle yaşamlarını sürdüren Halife ailesi, ramazanın hayırlarla dolu bir ay olduğunu belirterek, yardımseverlerin desteğini talep etti.

Kaynak: AA

Cerablus, Türkiye, Suriye, İdlib, YPG, PKK, Suriye, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zorla yerinden edilen Suriyeli siviller Türkiye'de ilk iftarlarını yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:10 İstanbul Bakırköy’de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
19:59 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye’nin İHA’lara İhtiyacı Yok DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin İHA'lara İhtiyacı Yok
19:52 Canlı anlatım Mücadelede tek gol var Canlı anlatım! Mücadelede tek gol var
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
18:35 Sudan’daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor Sudan'daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor
21:12 Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
17:26 Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF’ye çağrı Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF'ye çağrı
17:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 21:54:31. #1.11#
SON DAKİKA: Zorla yerinden edilen Suriyeli siviller Türkiye'de ilk iftarlarını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement