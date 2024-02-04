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MİT'in DEAŞ'ın Horasan Örgütü Üyelerine Yönelik Operasyonunun Ayrıntıları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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MİT'in DEAŞ'ın Horasan Örgütü Üyelerine Yönelik Operasyonunun Ayrıntıları Ortaya Çıktı

MİT'in İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyla ilişkili DEAŞ üyelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Operasyon sonucunda 17 şüpheli yakalandı ve DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetleri akamete uğratıldı. Ayrıca, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi'nin kısa süreliğine Afrin Cinderes'te bulunduğu tespit edildi ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucunda DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanması zayıfladı ve terör örgütü yeniden yapılanmaya gitti.

04.02.2024 12:36
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MİT'in terör örgütü DEAŞ'ın Horasan örgüt üyelerine yönelik operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı

ANKARA - MİT'in İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyla ilişkili DEAŞ üyelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırıyı düzenleyen teröristin, DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetine bağlı terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Terör örgütü DEAŞ tespit edilmemek için yabancı uyruklu şahısları kullanıyor

MİT'in Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda ise dün 17 şüpheli yakalandı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetlerinde farklı yöntemler kullanmaya başlandığı saptandı. Türkiye'deki güvenlik birimlerinin takibine yakalanmamak için yabancı uyruklu şahısları daha çok kullandığı ve şahısların yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalar kullanarak iletişime geçtiği belirlendi.

Türkiye'deki örgüt üyelerine yardım eden teröristler yakalandı

Bu çerçevede MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler'i 2021 yılının Nisan ayında düzenlediği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. İfadesi alınan terörist Güler'in irtibatlı olduğu örgüt mensuplarına ilişkin bilgiler elde edildi. Elde edilen bilgiler çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti yapılanması" ile bu yapılanmanın bağlı bulunduğu "Faruk ofisi"nin faaliyetleri akamete uğratıldı. Devam eden süreçte ise DEAŞ'ın Türkiye'deki örgüt üyelerine yardım faaliyetine aracılık eden Mohannad Mehi Aldine, Mahmoud Jabran ve Husam Elhumeydi'nin yakalanması sağlandı.

Terör örgütü sözde lideri için yeraltı sığınağı olan ev inşa edildi

MİT ayrıca bu süre zarfında terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin tespitine yönelik çalışmalar da yürüttü. Suriye'de yapılan istihbarat çalışmaları sonucu El Kureyşi'nin örgüte yönelik operasyonlar nedeniyle sürekli gizlendiği ve yer değiştirdiği tespit edildi. El Kureyşi için İdlib-Dana bölgesinde yeraltı sığınağı olan bir ev inşa edildiği ancak Kureyşi'nin Suriye'de DEAŞ'ın üst düzey kadrolarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlardan tedirgin olması dolayısıyla bu evde oturmaktan vazgeçtiği tespit edildi.

DEAŞ'ın sözde liderinin kısa süreliğine Afrin Cinderes'te bir adreste bulunduğunu belirleyen MİT, El Kureyşi'nin buradan başka bir bölgeye geçeceği istihbaratını aldı ve 29 Nisan 2023'te kritik operasyon için düğmeye bastı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, MİT ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarına cevap vermedi. Kureyşi, MİT ekiplerinin evin duvarlarını patlatarak içeri girmesinin ardından üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirdi ve etkisiz hale geldi.

Terör örgütü DEAŞ Türkiye'de MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucu zayıfladı ve terör örgütü bu çerçevede Türkiye'de yeniden yapılanmaya gitti. Bahse sonu süreç ise MİT tarafından titizlikle takip edildi. İlk iş olarak "Türkiye Vilayeti" olarak tanımlanan yurt sınırları "Selman-ı Farisi Taburu" olarak değiştirildi. Ardından örgüt özellikle yabancı uyruklulara Türkiye'ye yönelik faaliyetlerde bulunması talimatı verdi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırılar sonrası örgüt üst yönetimi Türkiye'deki diğer dinlere mensup şahıslara, sinagog ve kiliselere yönelik eylem talimatı verildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın dini mekanlara yönelik, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasının sözde istihbarat sorumlusu "Abu Yakin el Iraki" kod adlı Micbel el-Şuveyhi ile "Ebu Leys" kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim tarafından keşif faaliyeti yürütüldüğü ve hazırlanan raporun örgüt üst yönetimine kriptolu bir mesaj halinde aktarıldığı tespit edildi. DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasından "Abdullah el Cumeyli" kod adlı İyheb Elani tarafından ise Irak Büyükelçiliğine yönelik rapor hazırlandığı MİT tarafından deşifre edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak Aralık 2023'te düzenlenen operasyonlarda, Selman-ı Farisi Taburu unsurlarının yakalanması sağlandı.

MİT\'in DEAŞ\'ın Horasan Örgütü Üyelerine Yönelik Operasyonunun Ayrıntıları Ortaya Çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MİT'in DEAŞ'ın Horasan Örgütü Üyelerine Yönelik Operasyonunun Ayrıntıları Ortaya Çıktı - Son Dakika


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