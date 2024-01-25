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BM Heyeti, Suriye'deki Deprem Bölgesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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BM Heyeti, Suriye'deki Deprem Bölgesini Ziyaret Etti

Birleşmiş Milletler'den (BM) bir heyet, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e bağlı Cinderes beldesine ziyarette bulundu. BM heyeti, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek deprem felaketinin yaşandığı bölgelerdeki onarımları inceledi. Suriye'deki depremler sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır.

BM Heyeti, Suriye\'deki Deprem Bölgesini Ziyaret Etti
25.01.2024 - 19:15,  Güncelleme: 19:16
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Birleşmiş Milletler'den (BM) bir heyet, incelemeler yapmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e bağlı Cinderes beldesine ziyarette bulundu.

BM heyetini taşıyan 5 araçlık konvoy, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülselame Sınır Kapısı üzerinden sabah saatlerinde Azez içesine ulaştı.

AA muhabirinin sahadaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, BM heyeti, yerel sivil toplum kuruluşu Şafak yetkilileri ile görüşerek Azez'deki Umut protez merkezini ve deprem felaketinin yaşandığı Cinderes beldesindeki onarımı tamamlanan kültür merkezini ziyaret etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de, yarısından fazlası muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere 3 bin 688'den fazla kişi hayatını kaybetti, 14 bin 749 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA
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