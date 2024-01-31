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Suriye Sivil Savunması, Cinderes'teki yıkılan okulun yeniden inşası için temel attı - Son Dakika
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Suriye Sivil Savunması, Cinderes'teki yıkılan okulun yeniden inşası için temel attı

Suriye Sivil Savunması, Cinderes\'teki yıkılan okulun yeniden inşası için temel attı

Suriye Sivil Savunması, Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesindeki depremlerde yıkılan en eski okulun yeniden inşası için temel atma töreni düzenledi. Temel atma törenine, bölgedeki yetkililer ve okulları yıkılan öğrenciler katıldı. Proje mühendisi Mevlüd İsmail, depremlerden etkilenen 40'tan fazla okulun restorasyon projesini hazırladıklarını ve çalışmalara kısa sürede başlayacaklarını belirtti.

31.01.2024 13:35
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Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye Sivil Savunması, ülkenin kuzeybatısındaki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, bölgenin en eski okulunun yeniden inşası için temel atma töreni düzenledi.

Sivil Savunma ekipleri, depremlerden etkilenen Cinderes'te hasar gören okullardan birinin yeniden inşası için çalışma başlattı.

Temel atma törenine, Zeytin Dalı Eğitim Koordinatörü Kasım Tahiroğlu, Cinderes Eğitim Müdürü Gazvan Ahmed, Yerel Meclis Başkanı Muhammed el-Hasan ve Suriye Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Münir el-Mustafa ile okulları yıkılan öğrenciler katıldı.

Sivil Savunmada proje mühendisi olarak çalışan Mevlüd İsmail, AA muhabirine, geçen yıl Suriye'nin kuzeyini vuran depremlerde çok sayıda okulun kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

İsmail, Cinderes Yerel Meclisi ve eğitim müdürlüğü işbirliğiyle inşa edilecek okulda 4 bin öğrencinin eğitim göreceğini belirtti.

Okulu depremlere dayanıklı şekilde inşa edeceklerini ve projenin 8 ayda tamamlanacağını anlatan İsmail, "Depremden zarar gören 40'ten fazla okulun restorasyon projesini hazırladık. Kısa sürede çalışmalara başlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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