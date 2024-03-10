Suriye'nin kuzeyinde İdlib ilinde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları bölgelerinde yaşayanlar, ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.
İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Çobanbey, Tel Abyad ve Rasulayn'da yaşayan yüz binlerce kişi, camilere akın etti.
İlk teravih namazını eda etmek isteyen çok sayıda kişi camileri doldurdu.
Camilerde ramazan ayının başlaması dolayısıyla teravih öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.
Teravih namazı sonrası Suriye'de iç savaşın son bulması ve İslam dünyası için dualar edildi, ülkeye barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Suriye'de Ramazanın İlk Teravih Namazı Eda Edildi - Son Dakika
Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan eski belediye binasında bulunan kalorifer petekleri çalmaya çalışan kişiler, vatandaşların müdahalesiyle petekleri bırakarak kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir'in Dikili ve Selçuk ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, toplamda 20'si çocuk 91 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen lastik botta yakalanırken, Selçuk ilçesi Efes Sahili'nde ise karada bir grup düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Camisi başta olmak üzere birçok cami dolarken, diğer Balkan ülkelerinde de camiler Müslümanlarla doldu.
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