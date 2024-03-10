Suriye\'de Ramazanın İlk Teravih Namazı Eda Edildi

Balkanlar'da Müslümanlar Ramazan Ayını Teravih Namazıyla Karşıladı

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Camisi başta olmak üzere birçok cami dolarken, diğer Balkan ülkelerinde de camiler Müslümanlarla doldu.