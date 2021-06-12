Johnson, Merkel ve AB yetkilileriyle görüştü - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

İngiltere'nin güneybatısında bulunan Cornwall'da G7 Zirvesi kapsamında için bir araya gelen liderler, ikili görüşmelerini sürdürüyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cornwall'daki Carbis Koyu'nda görüşme gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki lider, İngiltere ile Almanya arasında ticareti, güvenliği ve halklar arasındaki bağları güçlendirmek için birlikte çalışmasının önemini dile getirdi.

Johnson ile Merkel'in ayrıca, Çin ve Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri de dahil olmak üzere bir dizi dış politika konusunu ele aldıkları belirtildi. Her iki lider de G7 Zirvesi'nin, küresel aşı arzını artırmak da dahil olmak üzere salgınla mücadele amacıyla ortak çalışmaları arttırmak için önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Johnson, Başbakan Merkel ile görüşmesinin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir araya geldi. Liderler, Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanmasıyla ilgili devam eden sorunları ele aldı. - LONDRA