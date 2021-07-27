Üye Girişi
Son dakika... İsrail Savunma Bakanı Gantz casus yazılım Pegasus'u görüşmek üzere Fransa'ya gidiyor - Son Dakika

Son dakika... İsrail Savunma Bakanı Gantz casus yazılım Pegasus'u görüşmek üzere Fransa'ya gidiyor

27.07.2021 13:34
Son dakika... İsrail Savunma Bakanı Gantz casus yazılım Pegasus'u görüşmek üzere Fransa'ya gidiyor, System.String[]

Son dakika haber... İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, Fransız mevkidaşı ?Florence Parly ile İsrail merkezli NSO Group şirketinin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım konusunu görüşmek üzere yarın Paris'e gideceği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, Fransız mevkidaşı ? Florence Parly ile İsrail merkezli NSO Group şirketinin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım konusunu görüşmek üzere yarın Paris'e gideceği belirtildi.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Gantz, "stratejik bir diyalog yürütmek için" söz konusu ziyareti gerçekleştirecek.

Haberde, ikili görüşmede, NSO'daki siber güvenlik konusu başta olmak üzere İran'ın nükleer anlaşması ve Lübnan'daki kritik durumun ele alınmasının beklendiği ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki gün önce, İsrail merkezli "NSO Group" şirketinin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım konusunda İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten resmi açıklama istedi.

Macron'un Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde, konuyla ilgili duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği kaydedilmişti.

Bennett ise Macron'a konunun en üst düzeyde soruşturulacağı ve istenen sonuçların yakında açıklanacağı sözünü vermişti.

Fas istihbarat servisinin, Mart 2019'da Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükümetin üst düzey isimlerinin ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.

Yankı uyandıran "casus yazılım"

İngiliz gazetesi Guardian'da yer alan bir haberde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada NSO Group'a ait casus yazılımın küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.

Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edilen haberde, casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunuldu.

İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanlarken, Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi.

NSO Group ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

NSO Group, Pegasus, Fransa, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İsrail Savunma Bakanı Gantz casus yazılım Pegasus'u görüşmek üzere Fransa'ya gidiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı 14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi 14:28 Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu 14:08 Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu
Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak 13:56 Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu 13:38 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın 13:33 Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu 13:26 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti 12:06 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti

Son Dakika Haberleri
14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı
14:28 Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
13:57 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım
13:55 Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak
13:36 Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi
13:33 Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın
13:29 Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu
13:27 Malzeme deposu alev aldı! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
13:25 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi         
14:29
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişti! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişti! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
14:19
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım         
13:57
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi         
13:37
Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu         
13:29
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış         
11:49
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi         
11:45
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü         
11:43
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 14:48:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... İsrail Savunma Bakanı Gantz casus yazılım Pegasus'u görüşmek üzere Fransa'ya gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement