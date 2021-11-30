Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İzmir sabah saatlerinde merkez üssü Urla açıkları olan Ege Denizi'ndeki depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem saat 07.00'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 5.1 olarak kaydedildi, derinliği ise 3.97 kilometre olarak belirlendi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Kandilli ise depremin merkez üssünü Oniki Adalar, şiddetini ise 5.3 olarak duyurdu.

10 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Yaklaşık on dakika sonra aynı bölgede 4.3 şiddetinde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

TUNÇ SOYER: HASAR YOK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir hasar gerçekleşmemiştir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

VALİ KÖŞGER: OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi. Köşger, "Urla açıklarında gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi ve şehrimizi tüm afetlerden korusun" dedi.