Kaza öğle saatlerinde, Safranbolu Eflani yolu Çalıkahvesi mevkisinde meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki 74 BP 776 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş arazide durabildi. Yaşanan sarsıntı sırasında Ahmet A., Fatma A. ve Ramazan A. yaralandı. Kazayı görenler durarak yardıma koşarken, haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yere yatırılan bir yaralının güneşten etkilenmemesi için üzerine battaniye tutuldu. Hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... KARABÜK'TE KAZA 3 YARALI - Son Dakika

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