Son dakika! Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahiplerine ceza - Son Dakika

Son dakika! Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahiplerine ceza
07.10.2020 12:19
Gelen son dakika haberine göre Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan düğün sahiplerine ceza verildi.
Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan düğün sahiplerine ceza verildi.
Alınan bilgiye göre, Burunsuz köyünde ilgili makamlara bilgi verilmeden düğün yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulmadığını tespit eden ekipler, düğün sahibi 2 kişiye toplam 3 bin 300 lira idari para cezası uyguladı.
Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kuralları yaptıkları anonslarla hatırlattı.
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