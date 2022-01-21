Üye Girişi
Son dakika: KKTC Başbakanı Sucuoğlu'ndan PKK/PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: KKTC Başbakanı Sucuoğlu'ndan PKK/PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki Açıklaması

21.01.2022 14:38
Son dakika: KKTC Başbakanı Sucuoğlu'ndan PKK/PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki Açıklaması

Son dakika gündem haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) terör örgütü PKK/PYD'ye Rum kesiminde temsilcilik açma izni vermesine tepki göstererek, "Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye güney Kıbrıs'ta temsilcilik açma izni veren Güney Kıbrıs...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) terör örgütü PKK/PYD'ye Rum kesiminde temsilcilik açma izni vermesine tepki göstererek, "Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye güney Kıbrıs'ta temsilcilik açma izni veren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, terör yanlısı bir tutumla, yasa dışı faaliyetlere zemin hazırlamaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu yaptığı açıklamada, GKRY'nın Ada'da huzuru bozmak ve iki toplum arasında düşmanlığı daha da körüklemek üzere yeni adımlar atmakta olduğunu kaydetti.

"Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye güney Kıbrıs'ta temsilcilik açma izni veren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, terör yanlısı bir tutumla, yasa dışı faaliyetlere zemin hazırlamaya başlamıştır." diyen Sucuoğlu, Türkiye'nin gücünü ve kararlılığını hafife alanların, Türkiye ve KKTC'nin her türlü terör faaliyetine gereken dersi verebilecek güçte ve kararlılıkta olduğunu bilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Rum yönetimini, terörü destekleyen adımlardan vazgeçmeye davet ediyoruz"

Sucuoğlu, 1963-74 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik silahlı terör eylemleri ile tarihe geçenlerin, şimdi de teröre yataklık eden birçok faaliyete imza atmasının şaşırtıcı olmadığını belirterek, bunların Türkiye ile KKTC arasında kopmaz bağlarla oluşturulan tarihsel güç birliğini göz ardı ettiğinin anlaşıldığına dikkati çekti.

Başbakan Sucuoğlu, "Eli kanlı bu cinayet şebekesine ofis açtırarak faaliyet serbestisi vermesi, Rum Yönetimi'nin terörü besleyen geçmişinde yeni bir sayfadır. Bilinmelidir ki Avrupa Birliği üyesi de olan GKRY, bu girişimi ile gerek Ada üzerinde gerekse de bölgesel huzuru tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni, terörü destekleyen adımlardan vazgeçmeye, Türkiye ve KKTC'nin ortak gücünü sınamamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Kıbrıs, Terör, PKK, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: KKTC Başbakanı Sucuoğlu'ndan PKK/PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki Açıklaması - Son Dakika


"Karımın tütününe zehir kattınız" diyerek ortalığı ayağa kaldırdı "Karımın tütününe zehir kattınız" diyerek ortalığı ayağa kaldırdı         
20:41
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı         
17:32
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
20:22 Yoğun kar yağışı beklenen ilçenin kaymakamından köylülere çağrı
20:12 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum
20:12 Karda ayağı kayıp düştü, çöp kamyonunun altında kaldı
19:54 Acun Ilıcalı bir anda transfer masasından kalktı
19:52 Vahşice katledilen hemşire Ömür Erez'in vasiyeti yerine getirildi
19:40 Sivas 4 Eylül Stadı, alttan ısıtma ile Fenerbahçe maçına hazır hale getirilecek
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 72 bin 555 yeni vaka tespit edildi
19:29 THY, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarını iptal etti
19:11 Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı
19:10 Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 20:44:03. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: KKTC Başbakanı Sucuoğlu'ndan PKK/PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement