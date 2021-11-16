Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kent merkezinde 9 Kasım'da çöken binanın enkazından 13 yaralıyı çıkaran itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılmasını sağlayan İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret eden Gürkan, yapılan çalışmalardan dolayı personele teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, itfaiye teşkilatıyla gurur duyduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun itfaiye teşkilatının çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ettiğini ifade etti.

İtfaiye teşkilatından mesai arkadaşlarıyla bir arada olmaktan onur duyduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"İtfaiye teşkilatımız ilk andan itibaren olay yerindeydi ve enkaz altında kalan vatandaşlarımızın tümünün çıkarılmasını gerçekleştirdiler. Ben itfaiye teşkilatımızı tebrik ediyorum. Devletimizin kurumları AFAD, UMKE ve diğer sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ediyorum. Bizim diğer birimlerimiz de çalışmalara katıldı. Devletimizin bütün kurumları bizim için önceliklidir ama bizim itfaiye teşkilatımız bizleri gururlandırmıştır, onurlandırmıştır."

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da, başkanlık olarak 7 gün 24 saat sahada olduklarını belirtti.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan binada 9 Kasım'da çökme meydana gelmiş, 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı. Binanın çökmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.