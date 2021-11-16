Üye Girişi
Son Dakika | Malatya'da çöken bina enkazından yaralıları kurtaran itfaiye ekibine ziyaret - Son Dakika

Son Dakika | Malatya'da çöken bina enkazından yaralıları kurtaran itfaiye ekibine ziyaret

16.11.2021 15:09
Son Dakika | Malatya'da çöken bina enkazından yaralıları kurtaran itfaiye ekibine ziyaret

Son dakika haberler: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kent merkezinde 9 Kasım'da çöken binanın enkazından 13 yaralıyı çıkaran itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kent merkezinde 9 Kasım'da çöken binanın enkazından 13 yaralıyı çıkaran itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılmasını sağlayan İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret eden Gürkan, yapılan çalışmalardan dolayı personele teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, itfaiye teşkilatıyla gurur duyduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun itfaiye teşkilatının çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ettiğini ifade etti.

İtfaiye teşkilatından mesai arkadaşlarıyla bir arada olmaktan onur duyduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"İtfaiye teşkilatımız ilk andan itibaren olay yerindeydi ve enkaz altında kalan vatandaşlarımızın tümünün çıkarılmasını gerçekleştirdiler. Ben itfaiye teşkilatımızı tebrik ediyorum. Devletimizin kurumları AFAD, UMKE ve diğer sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ediyorum. Bizim diğer birimlerimiz de çalışmalara katıldı. Devletimizin bütün kurumları bizim için önceliklidir ama bizim itfaiye teşkilatımız bizleri gururlandırmıştır, onurlandırmıştır."

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da, başkanlık olarak 7 gün 24 saat sahada olduklarını belirtti.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan binada 9 Kasım'da çökme meydana gelmiş, 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı. Binanın çökmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.

Son Dakika | Malatya'da çöken bina enkazından yaralıları kurtaran itfaiye ekibine ziyaret
Son Dakika | Malatya'da çöken bina enkazından yaralıları kurtaran itfaiye ekibine ziyaret

Selahattin Gürkan, Malatya, İtfaiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Malatya'da çöken bina enkazından yaralıları kurtaran itfaiye ekibine ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi! 15:16 Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi! Görüntüler Türkiye'den! Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar 15:15 Görüntüler Türkiye'den! Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Ferdi Özbeğen'in yeğeni dedikodu yüzünden cinayete kurban gitmiş 15:04 Ferdi Özbeğen'in yeğeni dedikodu yüzünden cinayete kurban gitmiş
Ayakkabı satışı yapan adam, dükkanında ölü bulundu 14:55 Ayakkabı satışı yapan adam, dükkanında ölü bulundu 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı 14:51 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti 14:30 Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti
Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! 14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı 14:02 Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı

Son Dakika Haberleri
15:22 Kılıçdaroğlu'dan sonra Buldan da Bahçeli'ye yüklendi: Kaybedeceklerini anladılar
15:15 Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi!
15:04 Eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti
14:55 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir
14:55 Ayakkabı satışı yapan adam, dükkanında ölü bulundu
14:51 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı
14:50 Profilo resmen iflas etti
14:45 Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamada bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir
14:41 Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan
14:37 Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı
Kılıçdaroğlu'dan sonra Buldan da Bahçeli'ye yüklendi: Kaybedeceklerini anladılar Kılıçdaroğlu'dan sonra Buldan da Bahçeli'ye yüklendi: Kaybedeceklerini anladılar         
15:23
Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı! Hem ehliyetinden oldu, hem de 6 bin 700 lira ceza yedi Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı! Hem ehliyetinden oldu, hem de 6 bin 700 lira ceza yedi         
15:16
Eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti Eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti         
15:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Cumhurbaşkanı ile birlikte Başak'ın ailesini ziyaret eden Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı Cumhurbaşkanı ile birlikte Başak'ın ailesini ziyaret eden Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı         
13:57
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir         
13:42
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı         
12:27
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 15:29:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Malatya'da çöken bina enkazından yaralıları kurtaran itfaiye ekibine ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement