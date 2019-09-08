Son dakika: Moldova-Türkiye maçının hakemi belli oldu
38 dakika önce
Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak.
Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini Maurizio Mariani üstlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:05
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