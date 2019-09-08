Son Dakika Haberleri: Son dakika: Moldova-Türkiye maçının hakemi belli oldu
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Son dakika: Moldova-Türkiye maçının hakemi belli oldu

38 dakika önce

Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak.

Son dakika: Moldova-Türkiye maçının hakemi belli oldu, System.String[]

Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak.


Müsabakanın dördüncü hakemliğini Maurizio Mariani üstlenecek.


Kişinev, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:05 
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