Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Veziristan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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