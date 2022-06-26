Son dakika! Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika! Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi

26.06.2022 20:39
Son dakika! Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri Kuzey Veziristan'ın Gulam Han Kalle bölgesinde saldırganlara yönelik operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Dün, Kuzey Veziristan'ın Dossali bölgesinde 4 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

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Kaynak: AA

Veziristan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika! Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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