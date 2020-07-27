Son dakika politika: AK Parti İl Başkanı Ercik: "Görev verilirse devam edeceğim" - Son Dakika

MERSİN (İHA) – AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, korona virüs salgını nedeniyle ara verilen ilçe kongrelerine ağustos ayında yeniden başlayacaklarını, il kongresini de kasım ya da aralık ayında yapacaklarını söyledi. Ercik, adaylığı konusunda da "Görev verilirse görevime devam edeceğim" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mersin İl Başkanlığı, 22 Şubat'ta başlayan ve 4 ilçenin ardından pandemi nedeniyle mart ayı başlarında ertelenen kongre sürecini önümüzdeki aydan itibaren yeniden başlatıyor.

İlçe kongreleri 12 Eylül'de tamamlanacak, il kongresi kasım ya da aralıkta

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, pandemi nedeniyle ertelenen 9 ilçe kongresi ile il kongresine ilişkin İHA muhabirine açıklama yaptı. Pandemi öncesinde 4 ilçenin kongrelerini yaptıklarını anımsatan Ercik, "Biz Anamur, Bozyazı, Erdemli, Toroslar olmak üzere 4 ilçemizin kongresini bitirmiştik. 9 ilçemizin kongrelerine de ağustosta başlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu kongreleri açık alanda yapacağız. Maske, mesafe, temizlik kurallarını uyarak yapacağız tüm kongrelerimizi. 8 Ağustos'ta Gülnar ilçemizin kongresiyle başlayacağımız süreçte, 9 Ağustos'ta da Mut kongremizi yapacağız. Bu iki kongreyi erkene aldık. Diğer 7 ilçemizin kongreleri de 6 Eylül'de başlıyor. 12 Eylül itibariyle tüm ilçelerimizin kongrelerini tamamlamış olacağız. İl kongremizin tarihi henüz net değil, kasım ya da aralık ayında yapacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatları şu an bu doğrultuda" diye konuştu.

"Görev verilirse devam edeceğim"

Aday olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Ercik, "AK Parti'de aday olma diye bir şey olmaz. Bizde görev verilir. Görev verildiği andan itibaren göreve devam ederiz; verilmediği andan itibaren de bu davanın bir neferi olarak çalışmamıza devam ederiz. Bizdeki anlayış bu" ifadelerini kullandı.

"Görev verilirse hazır mısınız?" sorusuna ise Ercik, "Görev verilirse görevime devam edeceğim" yanıtını verdi. - MERSİN