Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Eksikliği hissedilen pek çok ilaç piyasaya verilecek - Son Dakika
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Eksikliği hissedilen pek çok ilaç piyasaya verilecek

30.01.2023 11:10

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç temininde yaşanan sıkıntıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek." ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda gündeme gelen ilaç teminindeki sıkıntılar, Sağlık Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güzel haberi vererek yaşanan sıkıntının kısa sürede giderileceğini açıkladı.

"KISA ZAMANDA PEK ÇOK İLAÇ PİYASAYA VERİLECEK"

Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı

"ECZANEDEN ALINAN RUHSATLI İLACIN SAHTE OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Her bir ilaç kutusunun, onu diğer kutulardan ayıran bir kimlik numarası var." diyen Koca şöyle devam etti: "Kutuyu, üretimden reçete edildiği hastaya kadar takip ediyoruz. Eczane raflarındaki tüm ruhsatlı ilaçlar bu İlaç Takip Sistemine kayıtlı. Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil. Az sayıda hastaya özel olarak getirilen, başka ülkelerde ruhsatlı, Türkiye'de ruhsatı olmayan ilaçlar var. Bunlardan biri için ileri sürülen iddiaların gereği yapılmıştır. Kısa zamanda, bizde ruhsatlı olmayan ilaçların ülkeye girişinde İlaç Takip Sistemine kaydını sağlayacağız.

"ŞUBAT AYINDA ÜRETİM MİKTARINI DAHA DA ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan, temininde sıkıntı yaşanılan ŞURUP FORMLU ANTİBİYOTİKLERDEN 2022 Aralık ayında piyasaya 1,8 milyon kutu, bugün itibariyle Ocak 2023'te ise piyasaya 3,1 MİLYON KUTU arz edildi. Şubat ayında üretim miktarını daha da artırmaya çalışıyoruz."

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SON DAKİKA: Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Eksikliği hissedilen pek çok ilaç piyasaya verilecek - Son Dakika
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