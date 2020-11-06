Son dakika! Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadele kapsamında son günlerde vakaların yoğunlaşması üzerine ilçeye bağlı Kazımiye Mahallesi Yukarı Sokak'ın bugünden itibaren 10 gün süreyle karantinaya alındığını bildirdi.

Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti