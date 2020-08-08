Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın şehadet haberi üzerine baba evi ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Süleyman Ural'ın Merve Şahin ile 5 aylık nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Aldığı acı haberin ardından hüzne boğulan şehidin babası Aslan ve annesi Arife Ural, komşuları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.