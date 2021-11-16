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Son dakika... Samsun'da trafik kazasında ölen bekçi için uğurlama töreni - Son Dakika

Son dakika... Samsun'da trafik kazasında ölen bekçi için uğurlama töreni

16.11.2021 17:35
Son dakika... Samsun'da trafik kazasında ölen bekçi için uğurlama töreni

Son dakika gündem haberi... SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bekçilerden Kurtuluş Çekici (29), görev yaptığı Salıpazarı ilçesinde düzenlenen törenle memleketi Ardahan'a uğurlandı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bekçilerden Kurtuluş Çekici (29), görev yaptığı Salıpazarı ilçesinde düzenlenen törenle memleketi Ardahan'a uğurlandı. Kazada yaralanan meslektaşı Seyit Ahmet Sarıoğlu'nun ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Samsun- Ordu yolu Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Seyit Ahmet Sarıoğlu yönetimindeki 55 LR 166 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Şerit değiştiren otomobil, karşı tarafta, Ordu yönüne giden Çiğdem Y.'nin (32) kullandığı 26 AEB 421 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada bekçilerin bulunduğu otomobil, takla atarak ters döndü. Yaralanan 2 bekçi, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bekçi Kurtuluş Çekici, kurtarılamadı. Meslektaşı Seyit Ahmet Sarıoğlu'nun tedavisi devam ederken, gözaltına alınan Çiğdem Y.'nin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. İstanbul Şişli Emniyet Müdürlüğü'nden Salıpazarı ilçesine geçici görevle geldiği öğrenilen Kurtuluş Çekici için bugün Salıpazarı ilçesi Merkez Camisi önünde tören düzenlendi. Törene Çekici ailesinin yanı sıra Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve protokol üyeleri katıldı. Alınan helalliğin ardından Kurtuluş Çekici'nin cenazesi, toprağa verileceği memleketi Ardahan'a uğurlandı.


Son dakika... Samsun'da trafik kazasında ölen bekçi için uğurlama töreni
Son dakika... Samsun'da trafik kazasında ölen bekçi için uğurlama töreni
Son dakika... Samsun'da trafik kazasında ölen bekçi için uğurlama töreni
Son dakika... Samsun'da trafik kazasında ölen bekçi için uğurlama töreni

Salıpazarı, Çarşamba, Ardahan, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Samsun'da trafik kazasında ölen bekçi için uğurlama töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Samsun'da trafik kazasında ölen bekçi için uğurlama töreni - Son Dakika
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