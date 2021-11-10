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Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı

10.11.2021 20:11

Son dakika: İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü için gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, dün akşam saat 19.00 sıralarında sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalele rağmen kurtarılamadı.

Son Dakika: Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
Başak Cengiz

TUTUKLANDI

Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı,çıkarıldığı hakimlikçe 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Son Dakika: Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
Can Göktuğ Boz

"BİRİNİ ÖLDÜRMEM GEREKİYORDU"

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını, erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdiğini anlattığı öğrenildi. Polisteki ifadesinde kılıçları çok sevdiğini anlatan şüphelinin evinde bulunan kılıçların hepsini internet ya da mağazalardan aldığını ve hepsinin kendisine ait olduğunu söylediği belirtildi. Şüphelinin kılıcı gizleyerek sokakta bir süre kurbanının gelmesini beklediği, ardından genç kızın peşine düşerek cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Şüphelinin cinayetten sonra evine çıktığı, olayda kullandığı samuray kılıcını banyoda yıkayarak temizlediği tespit edildi.

Son Dakika: Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı

DUVARDAKİ YAZILAR TÜYLER ÜRPERTTİ

Katil zanlısının evinde arama yapan polis ekipleri, evin duvarlarında "Tuzak kur", "2023 savaş", "Spor yap", "Karnına bıçak sapla" gibi yazıların yazılmış olduğu gördü.

"ÇOCUKLARA 'ÖLDÜRECEĞİM SİZİ' DEMİŞ"

Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitede oturan bir kişi, "Sürekli bağırıyordu gece gündüz bağırıyordu. Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Küfür ediyordu, haykıra haykıra. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş.Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?" diye konuştu.

"AKLIMIZA GELEN BAŞIMIZA GELDİ"

Göktuğ Boz'un bir başka komşusu "Ben geçen gördüm, korkutucu biriydi bu nasıl aramızda yaşıyor diye endişe ettim, çocuklar var bahçede oynayan. Ben onu görünce yönetimle konuşmam lazım dedim. Aklımıza gelen başımıza geldi. Evinde çok sayıda kesici alet varmış. Samuray kılıcı varmış bir sürü. Normal olmayan çok itici ve ürkütücü tavırları vardı" dedi.

"EVİN İÇERİSİ MÜHİMMAT DOLUYMUŞ"

Göktuğ Boz'un komşusu Bahar Akkanat ise "Benim yan bloğumda oturuyordu. 6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum, bize ailesi yaşıyor denmişti. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişlerdi. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş. Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor. Bir sürü kesici alet varmış. Arabanın arkasına saklanmış kadın da buradan geçerken saldırmış. Dizilerden ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu demiş." şeklinde konuştu.

Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı

Barbaros Mahallesi, Ataşehir, Cinayet, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı - Son Dakika
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