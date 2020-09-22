Son dakika... 'Yakarım bu Dikili'yi' diyerek yangın çıkaran şüpheli serbest - Son Dakika

Son dakika... 'Yakarım bu Dikili'yi' diyerek yangın çıkaran şüpheli serbest

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Dikili ilçesinde, ailesiyle tartıştıktan sonra "Yakarım bu Dikili'yi" diyerek, sazlıkları tutuşturup, 2,5 hektar alandaki zeytin ve çam ağaçlarının zarar görmesine neden olduğu öne sürülen M.C.

Son dakika... 'Yakarım bu Dikili'yi' diyerek yangın çıkaran şüpheli serbest, System.String[]

İZMİR'in Dikili ilçesinde, ailesiyle tartıştıktan sonra "Yakarım bu Dikili'yi" diyerek, sazlıkları tutuşturup, 2,5 hektar alandaki zeytin ve çam ağaçlarının zarar görmesine neden olduğu öne sürülen M.C., emniyetteki ifadesinin ardından akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle savcı talimatıyla serbest bırakıldı. M.C.'nin, ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, yangını kendisinin çıkarmadığını savunduğu öğrenildi.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Botanik Bahçesi yakınındaki sazlık alanda, dün saat 22.30 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yakındaki tarım arazisi ile çamlık alana da sıçradı. Yerleşim yerine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki alevleri fark edenler, itfaiye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 17 itfaiye aracı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Balıkesir'in Ayvalık ve İzmir'in Bergama ilçelerinden de takviye itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi. Alevlerin Botanik Bahçesi ve evlere yaklaşık 30 metre kadar yaklaşması endişeye neden oldu. Mahalleden yaklaşık 30 genç de itfaiye aracı ve arazözlerin hortumlarının taşınmasına yardım ederek, söndürme çalışmalarına destek verdi. Tedbir amacıyla yakındaki Sarıgül Sitesi'nde bulunan 20 villa boşaltıldı. Ekipler, alevlerin villalara ulaşmaması için yoğun çaba harcadı. Alevler, 2 saatlik müdahale sonucu güçlükle söndürüldü. Yangında, ilk belirlemelere göre, küçük bölümü zeytin ağaçları ile kaplı tarım arazisi, kalanı ise çamlık olmak üzere toplam 2,5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

'YAKARIM BU DİKİLİ'Yİ' DİYE BAĞIRMIŞPolis, görgü tanıklarının ve ağabeyinin ifadesinden M.C.'nin, ailesiyle kavga ettikten sonra "Yakarım bu Dikili'yi'" diyerek, sazlıkları tutuşturup, yangına neden olduğunu belirledi. Bunun üzerine M.C., gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen M.C., polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, yangını kendisinin çıkarmadığını savundu. M.C., polisteki ifadesinin ardından akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle savcının talimatıyla serbest bırakıldı.BÖLGE HALKINI KORKUTTUYangının söndürülmesiyle rahatlayan mahalleliden Remziye Er (39), "Çok üzgünüz. Doğaya zarar verdiler. Yangın evlerimize de sıçrayabilirdi. Yangına sebebiyet veren kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.Bülent Er (54) de itfaiye araçlarının sesini duyup, dışarı çıktıklarında alevleri fark ettiklerini belirtip, "Hortumları alıp, evimizin yakındaki otluk alanı alevlerin yaklaşmaması için ıslattık. Evimizin yanmasından çok korktuk. Ancak koca bir makilik alan zarar gördü" diye konuştu.Yangına neden olan kişiye tepki gösteren Abdülkadir Kargı (45) da "Ağaçlar çok kötü yandı. Kaplumbağalar başta olmak üzere makilik alandaki pek çok canlı telef oldu. Gördüğümüz manzara oldukça kötüydü. Aile arasında tartışmalar olabilir. Ama bunun sonucunda doğa zarar görmemeliydi. Sorun neyse aralarında bir şekilde halletmeleri gerekirdi" dedi.Bölgede arıcılık yapan Şükrü Dönmez (65) de alevlerin kovanlarına kadar geldiğini anlatıp, "Kovanları bulundukları yerden hemen aldırıp, daha ilerideki taşlık bir yere götürdüm. Neyse ki alevler kovanlarıma ulaşmadı. Burada hep böyle yangınlar çıkıyor" diye konuştu.

Kemal Kazım Silay (45) da bölgede tekrar benzer yangın çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.


İtfaiye, Dikili, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... 'Yakarım bu Dikili'yi' diyerek yangın çıkaran şüpheli serbest - Son Dakika

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