Yine aynı yer, yine kaza - Son Dakika

Yine aynı yer, yine kaza
Yine aynı yer, yine kaza Bursa'nın İnegöl İlçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Yine aynı yer, yine kaza
BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Aynı yerde sık sık benzer kazalar her gün yaşanırken, vatandaşlar artık yetkililerin buraya bir çözüm bulmalarını istedi.
Edinilen bilgiye göre kaza İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Seyit G idaresindeki 16 KRN 23 plakalı otomobil, Kamyoncular Garajından yola çıkan Mustafa B idaresindeki 16 ANC 55 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sonrası savrulan hafif ticari araç, orta refüje çıkarak ancak durabildi. Kazada yaralanan Mustafa B ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır maddi hasar alan araçlar ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.
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