Son Duruşmada Özür Dileyen Cinayet Sanığına Ağırlaştırılmış Müebbet

Eskişehir
'de kendisi gibi pazarcılık yapan arkadaşını tartıştıktan sonra av tüfeğiyle öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Mehmet Eroğlu
(41) ile maktul Turgay Cellat'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.
Son sözleri sorulan sanık Mehmet Eroğlu, kendisini ifade etmekte zorlandığını dile getirdi.
Turgay Cellat'a Allah'tan rahmet dileyen Eroğlu, "Çok pişmanım. Ailesinden özür diliyorum. Herkesten özür diliyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Eskişehir'de Ekim 2018'de aralarında çıkan borç tartışması nedeniyle Mehmet Eroğlu, arkadaşı Turgay Cellat'ı av tüfeğiyle yaralamıştı. Cellat kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Eroğlu tutuklanmıştı.