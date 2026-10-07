Soner Olgun entübe edildi

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden 67 yaşındaki müzisyen Soner Olgun'dan üzücü haber geldi. Sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından yeniden hastaneye kaldırılan Olgun, yoğun bakıma alındı ve entübe edildi.

DURUMU AĞIRLAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

Pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Soner Olgun'un sağlık durumu yeniden ağırlaştı. Dün hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki sanatçı, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olgun'un burada entübe edildiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Soner Olgun, geçen ay yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi görmüştü. Bir süre hastanede kalan sanatçı, daha sonra kendi isteğiyle evine götürülmüştü.

Tedavisi evinde devam eden Olgun'un durumunun yeniden ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda entübe edildiği belirtildi.

SONER OLGUN KİMDİR?

18 Haziran 1959'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Soner Olgun, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Uzun yıllardır müzik çalışmalarını sürdüren Olgun, özellikle Türk Halk Müziği eserlerine getirdiği yorumlar ve sahne performanslarıyla tanınıyor.