Soramazsın 7. Bölüm | Ateist
37 dakika önce
Soramazsın'ın 7. bölümünde Efe Aydal, bir Ateist'e soramayacağımız soruları cevapladı.
Soramazsın'ın 7. bölümünde Efe Aydal, bir Ateist'e soramayacağımız soruları cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:50 Kaynak: Youtube
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