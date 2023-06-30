İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakılması olayını ABD "ifade özgürlüğü" olarak değerlendirdi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip açıklama geldi. OIayı kınayan ABD, İsveç polisinin eyleme izin vermesi için ise, "İfade özgürlüğü" dedi. ABD, Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınarken, İsveç polisinin izin vermesini ise kabul ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu eylemin Müslümanlar ve diğer dini azınlık grupları için korku atmosferi yaratacağını ve ibadetlerini etkileyeceğini ifade etti.

BİR KEZ DAHA KUR'AN-I KERİM YAKILDI

NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'te bir skandala daha imza atıldı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin asılması ve Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç'te benzer görüntüler kaydedildi. İsveç polisi, Irak asıllı Salwan Momika'nın cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verdi. Momika, polis koruması altında cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Skandal olaya başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkeden sert tepkiler gelirken, ABD de sessizliğini bozdu. Garip bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, provokatif eyleme resmen arka çıktı.

"BUNU KINIYORUZ ANCAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN UNSURU"

Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınayan ABD, İsveç polisinin eyleme izin vermesini ise, "ifade özgürlüğü" olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı. Söz konusu eylemin endişe verici olduğunu belirten Miller, "Bunu kınıyoruz ancak ABD aynı zamanda ifade özgürlüğünü ve barışçıl toplanma hakkını demokrasinin unsurları olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

"KORKU ATMOSFERİ YARATIR"

Miller, Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin İsveç'teki Müslümanlar ve diğer dini azınlık grupları için "korku atmosferi" yaratacağını ve özgürce ibadetlerini yerine getirmelerini etkileyeceğini belirtti.

"İZİN VERİLMESİ EYLEMLERİ ONAYLAMAK ANLAMINA GELMİYOR"

Dini azınlık grupları için daha "kapsayıcı" bir ortam oluşturulması için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydeden Miller, "Ancak aynı zamanda bu gösteriye izin verilmesini de ifade özgürlüğü olarak değerlendiriyoruz. İzin verilmesi eylemleri onaylamak anlamına gelmiyor." diye konuştu. İsveç'te gösteri izinleriyle polisin ilgilendiğini belirten Miller, "Hem insanların bu eylemleri yapmaya hakkı olduğunu düşünüp hem de bunların talihsiz olduğunu savunabiliriz." dedi.

NEFRET SÖYLEMİ SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Öte yandan Kur'an-ı Kerim'in birkaç sayfasını yırtarak yakan, "İslam'ı eleştirme" hedefi güttüğünü ileri süren ve kendisini sosyal medyada "laik ateist" olarak tanıtan Irak kökenli saldırganın daha önce Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemleri gerçekleştiren Rasmus Paludan'ı övdüğü ve İslam'ı İsveç değerlerine tehdit olarak gördüğü ortaya çıktı. Saldırı sonrasında İsveç polisi eylemciye karşı nefret söylemi soruşturması başlattı.