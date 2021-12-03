İlyas Salman vasiyetini açıkladı: Ne imam isterim ne dede, ne haham isterim ne papaz!

İlyas Salman; Yeşilçam, rol aldığı filmler, sanatçı arkadaşları vb. konularda da önemli açıklamalar yaptı. Özel hayatına dair bilinmeyenleri de anlatan İlyas Salman, programda vasiyetini de açıkladı.

"DÜNYADAKİ KİRİMLE GİTMEK İSTERİM"

Salman, Ali Eyüboğlu'nun "Bütün kayıtlarda ateist olduğunuz geçiyor. Ateist İlyas Salman'ın bir vasiyeti var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Vasiyetim şöyle; başıma ne alevi dedesi ne sünni hocası gelecek. Ne haham gelecek ne papaz gelecek. Gelmesin dedim. Benim arkadaşlarım, yoldaşlarım toplanacaklar, türküleri, şarkıları ve şiirleriyle uğurlayacaklar. Ve yıkamayacaklar beni, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle ölmüşsem o elbiseyle gömüleceğim…"