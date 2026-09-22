AP'li Fourreau, Fransa'nın Netanyahu'nun uçağına 5. kez geçiş izni verdiğini belirtti - Son Dakika
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AP'li Fourreau, Fransa'nın Netanyahu'nun uçağına 5. kez geçiş izni verdiğini belirtti

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AP\'li Fourreau, Fransa\'nın Netanyahu\'nun uçağına 5. kez geçiş izni verdiğini belirtti
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Fransa'nın, UCM tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağına, BM 81. Genel Kurulu için New York'a giderken Fransız hava sahasından geçişine izin verdiği öğrenildi. AP'li Fourreau, Fransa'nın bu izni 5. kez verdiğini ve uluslararası hukuku çiğnediğini savundu.

Fransa'nın, hakkında UCM tutuklama emri olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağına hava sahasından geçiş izni verdiği öğrenildi. Diplomatik kaynak, BM 81. Genel Kurulu'na katılacak Netanyahu'nun uçağına izin verildiğini; AP'li Fourreau, Fransa'nın buna 5. kez izin verdiğini belirtti.

FRANSA'DAN NETANYAHU'YA İZİN

Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'ta devam eden 81. Genel Kurulu'na katılması bekleniyor.  Fransız diplomatik bir kaynaktan yapılan açıklamada, Fransa'nın, BM'nin 81. Genel Kurulu'na gitmekte olan Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasından geçmesine izin verdiği belirtildi.

"ÜLKEM BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜYOR"

Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız Üyesi Emma Fourreau, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'de savaş ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama emri olmasına rağmen Fransa, bir kez daha suçlu Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmesi için Fransız hava sahasında uçmasına izin veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fourreau, Fransa'nın buna 5. kez izin verdiğini vurgulayarak, ülkesinin kendisini küçük düşürdüğü ve uluslararası hukuku çiğnediği bu duruma son vermenin zamanının geldiğini savundu.

NETANYAHU'NUN UÇAĞI DAHA ÖNCE DEFALARCA AVRUPA'DAN GEÇMİŞTİ

Netanyahu'nun uçağı defalarca Avrupa ülkelerinin hava sahasından geçmişti

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Fransa daha önce şubat, nisan, temmuz 2025'te ve bu yılın temmuz ayında Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasından geçmesine izin vermişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım 2024'te tutuklama emri çıkarmıştı.

O tarihten bu yana Netanyahu'nun ABD'ye yaptığı seyahatlerde kullandığı uçak, defalarca Roma Statüsü'ne taraf Avrupa ülkelerinin hava sahasından geçmişti.

Kaynak: AA
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