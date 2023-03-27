Erbakan Cumhur İttifakı'na katılma gerekçesini açıkladı: 'Ülkeyi CHP zihniyetine teslim ettiniz' suçlamasıyla muhatap olmak istemedik - Son Dakika
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Erbakan Cumhur İttifakı'na katılma gerekçesini açıkladı: 'Ülkeyi CHP zihniyetine teslim ettiniz' suçlamasıyla muhatap olmak istemedik

27.03.2023 14:55

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında hangi sebeple karar değiştirerek Cumhur İttifakı'na katıldıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile prensipler konusunda uzlaştıklarını ifade eden Erbakan, "Ülkemizin 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oldunuz' suçlamasıyla muhatap olmak istemedik. Çünkü bizim bu mutabakatı sağlamayıp, adaylığa devam etmemiz durumunda böyle bir ihtimal olması söz konusuydu." şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılma süreciyle ilgili konuşan Erbakan, neden karar değiştirip ittifaka dahil olduklarını anlattı.

"BU BLOĞUN KAZANMASINA VESİLE OLMAK İSTEMEDİK"

Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararıyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı ile prensipler konusunda uzlaştık. Böyle bir adım attık. Ülkemizin 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oldunuz' suçlamasıyla muhatap olmak istemedik. Çünkü bizim bu mutabakatı sağlamayıp, adaylığa devam etmemiz durumunda böyle bir ihtimal olması söz konusuydu. Karşı blokta tüm sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz. FETÖ unsurlarının tamamen karşı bloğa destek olduğunu görmemiz. Hatta PKK mensuplarının açıkça yaptıkları açıklamalarla mevcut iktidarın devrilmesi ve karşı bloğun iktidara gelmesi için destek olduklarını görmemiz, bu bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik." dedi.

"BAŞINDAN BERİ DOĞRU DOĞRU, YANLIŞA YANLIŞ DEDİK"

Başından beri doğruya doğru, yanlışa yanlı diyerek yola çıktıklarını anlatan Erbakan, "Hükümete de çok destek çıktığımız oldu. Ayasofya'nın cami olması, Taksim'e cami yapılması, askeri vesayetin kalkması, başörtü yasağının kalkması, yerli otomobil, yerli İHA- SİHA'lar tüm bu konularda destek verdik." açıklamasında bulundu.

"MİLLET İTTİFAKI, MİLLİ GÖRÜŞ ÇİZGİMİZE ZIT"

Fatih Erbakan, Millet İttifakı ile ilgili, "Bizim 50 senelik milli görüş çizgimizle nasıl taban tabana zıt olduğunu açıklamaya lüzum bile yok. Millet İttifakı'na dahil olmak bu bakımdan mümkün değil. Kılıçdaroğlu, 'LGBT'nin Türk aile yapısına zararı olur mu' sorusuna 'zararı olmaz' diyor. Ekrem İmamoğlu eşcinsel evlilikleri destekliyor. CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi'nde LGBT Merkezi kuruluyor. Ali Babacan 'Avrupa bize aferin diyecek' diyor. Bunlar Milli Görüş çizgisine aykırı. İHA'lara SİHA'lara dokunacağız diyen, başörtüsüne yasal güvence getirilmesini kabul etmeyen Millet İttifakı bize 28 Şubat'ı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

"SAADET PARTİSİ MİLLİ GÖRÜŞÜ TEMSİL EDEMEZ"

Saadet Partisi'yle ilgili de konuşan Erbakan, "Saadet Partisi, milli görüşü temsil edemez. Milli görüş prensiplerine taban tabana zıt vaatleri ortaya koyan bir ittifakın içerisinde yer alıp, bu ittifakın adayı olan Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için çalışmaları. LGBT konusu, 3 dini çocuklara öğreteceğiz denilmesi, 4-6 yaş çocuklara Kur'an öğretilmesi yanlıştır denilmesi. Bu yapının içerisinde masayı dağıtmak yerine halen o masada oturmaları, milli görüşün neresine sığdırılabilir? Bu yanlışları devamlı ifade ediyoruz" dedi.

YORUMLAR (3)
  • Ramzan Güler: CHP zihniyeti sizin gibilerin zihniyetinden bin kat daha iyidir Cevap Yaz 19 8 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Unutma rahmetli babanda sol partiyle ittifak kurmuştu çıkarım için de çıkarım bırak bu ayakları Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Şuna kendi çıkarlarım için de de millet olarak takdir edelim Cevap Yaz 22 9 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan Cumhur İttifakı'na katılma gerekçesini açıkladı: 'Ülkeyi CHP zihniyetine teslim ettiniz' suçlamasıyla muhatap olmak istemedik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erbakan Cumhur İttifakı'na katılma gerekçesini açıkladı: 'Ülkeyi CHP zihniyetine teslim ettiniz' suçlamasıyla muhatap olmak istemedik - Son Dakika
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