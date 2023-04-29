BBP lideri Mustafa Destici'ye canlı yayında "Tito artığı" sözleri hatırlatılınca masaya vura vura konuştu - Son Dakika
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BBP lideri Mustafa Destici'ye canlı yayında "Tito artığı" sözleri hatırlatılınca masaya vura vura konuştu

29.04.2023 14:08

Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan BBP lideri Mustafa Destici'ye TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a yönelik sarf ettiği "Tito artığı" sözleri hatırlatıldı. Destici, "Tito dediğin Marsist, Leninist düşüncede olan Sırp ve Hırvat karışımı melez birisi. Bundan niye rahatsız oluyorlar? Baş zaten o düşüncede. PKK ile kol kola giren, PKK listesinden vekil olmuş birisi için dönüp BBP Genel Başkanının hedef alınması yanlış." dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Haberler.com stüdyolarında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a yönelik olarak yapmış olduğu "Adam Tito artığı" açıklamasının ve bazı Balkan derneklerinin kendisine gösterdiği tepkilerin hatırlatıldığı Destici, elini masaya vura vura konuştu.

"TİTO BU MİLLETİN İNANCINI İFADE ETMİYOR"

Destici, Tito sözünden rahatsız olanları anlamadığını belirterek, "Tito zihniyetini nedir? Marksist, Lenist ve ateist bir anlayış. Bundan rahatsız olandan ben de rahatsız olurum. Kimse kusura bakmasın. O zihniyet bu milleti ifade etmiyor. Bu milletin inancını, kültürünü, dinini ifade etmiyor. Bir kere Tito kim? Tito Boşnak mı ki Boşnaklar ya da Balkan Türkleri rahatsız? Tito dediğin Marsist, Leninist düşüncede olan Sırp ve Hırvat karışımı melez birisi. 27 yıl boyunca komünist bir rejimle kimlikleri yok ederek, tamamen kimliksizleştirerek aynı Sovyet Rusya'sı gibi Yugoslavya'yı yönetmiş birisi. Yani bundan niye rahatsız oluyorlar?" ifadelerini kullandı.

"BOSNALI KARDEŞLERİMİZLE ARAMIZA KİMSE GİREMEZ"

Destici kendine tepki gösteren Balkan derneklerini de eleştirerek şunları söyledi: "Tepki verenler de sanki bütün Balkan dernekleri ve Boşnaklar gibi gösteriyorlar. Biz Bosna savaşı devam ederken Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ile cephedeydik. Bu dernek başkanlarından birinin yazdıkları da ortada. O dönemde BBP'nin bize yardıma geldiğini ve hatta silah gönderdiğini unutmadık. Biz cephedeydik. Bosnalı kardeşlerimizle biz dostuz. Kimse aramıza giremez."

"LAF SÖYLEYENİN ALNINI KARIŞLARIM"

Ekrem Baş'a ayrıca tepki gösteren Destici, "Kendisi zaten o düşüncede ve bunu doğruluyor. Peki nereden aday oldu? Geçtiğimiz 2018 yılında PKK listesinden, HDP'den seçime girerek vekil oldu. Yahu PKK'yı destekleyen, PKK ile yürüyen, PKK'nın listesinden milletvekili seçilen birisine laf söylüyorum. Balkan derneği diye solcu birileri dernek kurmuş ve bunlar tepki gösteriyor. Ya ben Evlad-ı Fatihan olarak bildiğim ve inandığım, kendimden daha çok eğer verdiğim ve orada bedel ödemiş biriyim. Türklük ve Müslümanlık adına. Bırakın bunlara laf söylemeyi, laf söyleyenin alnını karışlarım. Ama PKK ile kol kola giren, PKK listesinden milletvekili olmuş ve şu anda dahi PKK ile ittifak halinde olan birisi için dönüp BBP Genel Başkanını hedef alması yanlış. Balkanlar için her türlü fedakarlığı yapmış birine tepki veren varsa o dönsün aynada kendine baksın." dedi.

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Rahmetli yazıcıoğlu yaşasaydı sen o pertinin önünden bile geçemezdin Cevap Yaz 57 25 Yayından Kaldır
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Mustafa Destici, Erkan Baş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP lideri Mustafa Destici'ye canlı yayında 'Tito artığı' sözleri hatırlatılınca masaya vura vura konuştu - Son Dakika


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