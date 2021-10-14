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Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti - Son Dakika

Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti

14.10.2021 13:59

Brooklyn Nets'in yıldızların Kyrie Irving, "Aşı olmayacağım" sözleri sonrası dünyada dikkat çekmişti. New York eyalet yasaları sebebiyle zorunlu tutulan aşıyı olmayan Kyrie, iç saha maçlarına çıkamayacak. Takım antrenmanlarına da katılamayacak Kyrie, yasağın uygulanmadığı eyaletlerde oynayabilecek. Kyrie'nin 15 milyon dolarlık bir kayıp yaşayacağı iddia edildi.

Yıllık maaşı 33 milyon dolar olan Kyrie Irving'in bu nedenle yaklaşık 15 milyon dolarlık bir kayıp yaşayacağı ifade edildi.

Kyrie Erving, "Ben aşı olmayacağım" açıklamasıyla dikkat çekmişti. NBA'de mücadele etmesi için bu aşıyı olması gerekiyor. Bazı eyaletlerde kural daha farklı. Kyrie, New York eyalet yasaları sebebiyle takımının antrenmanlarına ve iç saha maçlarına katılamayacak. Bu sebeple 33 milyon dolarlık kazancının 15 milyon eurosunu kayıp vereceği öne sürüldü.

Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving'in kaybı tam 15 milyon dolar

"MÜSLÜMAN OLDUM"

Yıldız oyuncu geçtiğimiz aylarda artık İslam dinine mensup olduğunu açıklamıştı. Kyrie, öncesinde ateist olduğunu ve uzaylılara inandığını açıklamıştı.

"DAYATMALAR VAR"

Kyrie, son olarak şu açıklamayı yaptı: Doğru olana inananların yanındayım. Herkes, kendisi için en iyisi olduğunu düşündüğü şeyi savunma hakkına sahip. Şu an yaşananların dünyamızı nasıl böldüğünü görmek çok üzücü... İnsanlar, yetki sahiplerinin dayatmalarından dolayı işlerini kaybetmeye devam ediyor."

Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti

Kyrie Irving, New York, dolar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti - Son Dakika
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