Sorgun'da Gazeteciler Günü Kutlandı

10.01.2026 13:21
Kaymakam Canpolat, gazetecilerin fedakar çalışmalarını vurgulayarak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, ilçede görev yapan gazetecilerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Sorgun Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Canpolat, basın mensuplarının kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade etti.

Canpolat, basının, toplumun doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirilmesi adına büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, "Basın mensuplarımız, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Kamuoyunun sesi olma sorumluluğunu, meslek ilkeleri doğrultusunda her türlü zorlu koşula rağmen yerine getiren gazetecilerimiz, şeffaf ve güçlü bir toplum yapısının oluşmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu vesileyle, fedakarca görev yapan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, tüm basın camiasına sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.???????

Kaynak: AA

