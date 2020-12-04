Sorgun Devlet Hastanesine 3 doktor atandı - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Devlet Hastanesine 3 branşta doktor ataması yapıldı.

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, gazetecilere, yapılan son doktor atamalarıyla hastanenin vatandaşlara daha iyi hizmet sunabileceğini belirtti.

Kılıç, büyük ölçüde eksikliği çekilen genel cerrahi, kardiyoloji ve göğüs hastalıkları uzmanı atandığını belirterek, "Yeni yapılan atamalarla hastanemizde uzman doktor sayısı 38'e yükselmiştir. Eksik olan branşlarda yeni atamaların yapılabilmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.