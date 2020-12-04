Sorgun Devlet Hastanesine 3 doktor atandı - Son Dakika

Sorgun Devlet Hastanesine 3 doktor atandı

04.12.2020 15:21
Sorgun Devlet Hastanesine 3 doktor atandı, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Devlet Hastanesine 3 branşta doktor ataması yapıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Devlet Hastanesine 3 branşta doktor ataması yapıldı.

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, gazetecilere, yapılan son doktor atamalarıyla hastanenin vatandaşlara daha iyi hizmet sunabileceğini belirtti.

Kılıç, büyük ölçüde eksikliği çekilen genel cerrahi, kardiyoloji ve göğüs hastalıkları uzmanı atandığını belirterek, "Yeni yapılan atamalarla hastanemizde uzman doktor sayısı 38'e yükselmiştir. Eksik olan branşlarda yeni atamaların yapılabilmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.

Mesut Kılıç, AK Parti, Yozgat, Sorgun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun Devlet Hastanesine 3 doktor atandı - Son Dakika


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