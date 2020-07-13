Sorgun Kaymakamı Güneş 15 Temmuz gazisini ziyaret etti - Son Dakika

Sorgun Kaymakamı Güneş 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında gazi olan Mustafa Çetintaş'ı evinde ziyaret etti.

Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında gazi olan Mustafa Çetintaş'ı evinde ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu


Ziyarette Kaymakam Güneş, 15 Temmuz gazisi Mustafa Çetintaş ve ailesine, gösterdikleri cesaret ve kahramanlık için teşekkür etti.


Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "15 Temmuz gazimiz Mustafa Çetintaş'ın şahsında tüm gazilerimize teşekkür ediyorum. Devletimiz ve Türk milleti olarak her daim gazilerimizin yanında olacağız." dedi.

Belediye Başkanı Ekinci de 15 Temmuz gecesi Türk milletinin dünyada emsali görülmemiş bir iman ve inançla göğsünü tanklara, jetlere ve helikopterlere siper ettiğini söyledi.

Ekinci, "Milletimiz demokrasisine sahip çıkmış ve tarihe ismini yazdırmıştır. O gün hainlerin hesap edemediği şey bu milletin azim ve kararlılıkla korkusuzca sokağa inmesiydi. 15 Temmuz milletimizin birliği ve beraberliğinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha dosta düşmana göstermiştir. Vatanımızı ve milletimizi bölmek isteyen hainlere fırsat vermeyerek o gece sokağa çıkan 7'den 70'e tüm milletimizden Allah razı olsun. Bu vesile ile o gece sokağa çıkarak hainlerin kurşunlarıyla şehadet şerbeti içen şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." dedi.


Ziyarette Kaymakam Güneş'e, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Eniş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Serdar Okcu ve İlçe Müftüsü Mustafa Kayış eşlik etti.

Ekinci, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun Kaymakamı Güneş 15 Temmuz gazisini ziyaret etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:49 Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı
00:49
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 01:07:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sorgun Kaymakamı Güneş 15 Temmuz gazisini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]