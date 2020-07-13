Sorgun Kaymakamı Güneş 15 Temmuz gazisini ziyaret etti - Son Dakika

Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında gazi olan Mustafa Çetintaş'ı evinde ziyaret etti.



Ziyarette Kaymakam Güneş, 15 Temmuz gazisi Mustafa Çetintaş ve ailesine, gösterdikleri cesaret ve kahramanlık için teşekkür etti.



Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "15 Temmuz gazimiz Mustafa Çetintaş'ın şahsında tüm gazilerimize teşekkür ediyorum. Devletimiz ve Türk milleti olarak her daim gazilerimizin yanında olacağız." dedi.

Belediye Başkanı Ekinci de 15 Temmuz gecesi Türk milletinin dünyada emsali görülmemiş bir iman ve inançla göğsünü tanklara, jetlere ve helikopterlere siper ettiğini söyledi.

Ekinci, "Milletimiz demokrasisine sahip çıkmış ve tarihe ismini yazdırmıştır. O gün hainlerin hesap edemediği şey bu milletin azim ve kararlılıkla korkusuzca sokağa inmesiydi. 15 Temmuz milletimizin birliği ve beraberliğinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha dosta düşmana göstermiştir. Vatanımızı ve milletimizi bölmek isteyen hainlere fırsat vermeyerek o gece sokağa çıkan 7'den 70'e tüm milletimizden Allah razı olsun. Bu vesile ile o gece sokağa çıkarak hainlerin kurşunlarıyla şehadet şerbeti içen şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." dedi.



Ziyarette Kaymakam Güneş'e, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Eniş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Serdar Okcu ve İlçe Müftüsü Mustafa Kayış eşlik etti.