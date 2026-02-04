Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Gezgin savcılıktaki ifade işlemleri sonrasında çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
