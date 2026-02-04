Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı - Son Dakika
Yaşam

Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
04.02.2026 19:36
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'fuhuşa teşvik' suçlarından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması devam ediyor.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Gezgin savcılıktaki ifade işlemleri sonrasında çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
