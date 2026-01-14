Sosyal Medyada Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika
Sosyal Medyada Dolandırıcılığa Dikkat!

Sosyal Medyada Dolandırıcılığa Dikkat!
14.01.2026 12:46
Avukat Kaan Bayramzade, montaj içeriklerle dolandırıcılığın arttığını ve mağdurları uyardı.

İstanbul'da avukatlık yapan Kaan Bayramzade, sosyal medyada montaj görüntülerle kullanıcıları zor durumda bırakarak para talep etme dolandırıcılığının son dönemlerde ciddi bir artış gösterdiğini belirtirken; "Maalesef mağdurlar korktukları için hukuki yollara başvurmuyorlar; ilgili kişilere asla bir para gönderiminde bulunmayın" diyerek vatandaşları uyardı.

Son dönemde sosyal medyada özellikle 'yapay zeka' ve 'montaj' içeriklerle ortaya çıkarılan sahte paylaşımlar, kullanıcılar için büyük bir tehdit unsuru haline geldi. Üretilen sahte paylaşımlar nedeniyle sosyal medya kullanıcıları; kendilerine ait olmayan paylaşımları yapmış gibi görünerek adeta bir linç kampanyasına maruz kalıyor. Sahte paylaşım yüzünden linçe maruz kalan bazı kullanıcılar ise paylaşımları üreten hesaplara içeriği kaldırmaları noktasında ödeme yapmak durumunda bile kalabiliyor. Konuyla ilgili olarak avukat Kaan Bayramzade, montaj içerik paylaşımında bulunan hesaplara kesinlikle bir para ödenmemesi gerektiğinin altını çizerken; en doğru çözümün ilgili paylaşımları kayıt altına alarak savcılığa başvurulması olduğunu dile getirdi.

"Görenler inanmadığı için sizi bir linç kampanyasına maruz bırakıyorlar"

Avukat Kaan Bayramzade, yapılan sahte içerikli paylaşımların kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştığını ve bu nedenle kişilerin bir linç kampanyasına maruz kaldıklarını dile getirerek, konuya ilişkin şu detayları aktardı:

"Özellikle sosyal medya suçları şu an önü alınamayacak derecede ilerlemiş durumda. Sosyal medyada herhangi bir alanda kurulan bazı hesaplar 50 bin 100 bin ya da çok daha yüksek takipçi rakamlarına ulaşıyor. Bu hesaplar adeta 'itibar tetikçiliği' için kullanılıyor. Bu kişiler hedefe ve konuya göre değişmekle beraber 30 bin, 50 bin ya da 100 bin TL'ye masum insanlara ya da kurumlara iftira atarak ve saldırarak dezenformasyon içerikli haberler üretiyor. Bunun dışında 'montajlanmış görüntüler' de şu an çok gündemde. Bir sosyal medya hesabınız varsa eğer sanki siz atmışsınız gibi tweet'ler atılıyor, paylaşımlar yapılıyor. Maalesef gelişen teknoloji sebebiyle bu montaj görüntülerin tespiti çok zor hale geldi. Bu hesaplardan da özellikle kadına şiddet ve kadın cinayeti gibi konularda, toplum nazarında hassas yaklaşılan konularla alakalı sanki siz atmışsınız gibi tweet'ler atılıyor. Bu paylaşım bazen saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve milyonlarca görüntülenmeye ulaşabiliyor. Bu tweet'i sizin atmadığınızı ve haklılığınızı ispat etmeniz gerekiyor ancak sosyal medyada bunu görenler inanmadığı için sizi bir linç kampanyasına maruz bırakıyorlar."

"Suç kısa sürede milyonlara ulaşırken suçu önleyici hukuk tedbiri çok uzun vadelere yayılmış oluyor"

Avukat Bayramzade, bu tarz paylaşımların önüne geçebilmek için sosyal medyadaki yüksek takipçili hesaplara kimlikle giriş uygulamasının getirilmesi gerektiğini belirterek, "Suç kısa sürede milyonlara ulaşırken suçu önleyici hukuk tedbiri çok uzun vadelere yayılmış oluyor"

"Maalesef burada Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu son kararla beraber kişilik haklarının ihlali durumunda o içeriğe erişim engeli aldıramıyorsunuz. Suç çok kısa sürede milyonlara ulaşırken suçu önleyici hukuk tedbiri ise çok uzun vadelere yayılmış oluyor. Bu konuyla ilgili yapılması gereken şey anonim ve büyük takipçili hesapların 'kimlikle' sosyal medyaya giriş yapması ya da savcılığın bu suçlar üzerine eğilerek kimlik bilgilerinin tespiti için gerekli kurumlara müzekkere yazmasıdır" ifadelerine yer verdi.

"Maalesef mağdurlar korktukları için hukuki yollara başvurmuyorlar"

Son olarak Bayramzade, ilgili hesapların paylaşımları kaldırmak için talep ettikleri paraların kesinlikle gönderilmemesi gerektiğinin altını çizerek, mağdurlara şu uyarılarda bulundu:

"Genellikle çok yüksek takipçili sayfalar kendilerine yan hesaplar açarak belirli bir ücret karşılığında tetikçiliğe soyunuyorlar. Nitekim biz bununla alakalı iftira, hakaret ve tehdit suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Ama maalesef mağdurlar hukuki yollara başvurmuyorlar. Haklarında olumsuz bir haber ya da montaj bir video çıkacağı korkusuyla ilgili kişilere para aktarımı kesinlikle yapmasınlar. ve bu hesaplar bu para aktarımını İBAN üzerinden değil genelde üçüncü kişiler ya da soğuk cüzdan gibi yöntemlerle aldıkları için mağdurlar da sonrasında bir hak talep edemiyor. Mağdurlar bu noktada ilgili paylaşımları kayıt altına almalılar; eğer hayatınıza kast edileceğine ya da şeref ve namusunuza yönelik ağır tehditler varsa da mutlaka savcılıktan erişim engeli talep edin ve asla bir para gönderiminde bulunmayın." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Güvenlik, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sosyal Medyada Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika

SON DAKİKA: Sosyal Medyada Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika
