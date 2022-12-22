Sosyal medyada paylaşılan bir video, çok sayıda izlenme aldı. Videoda kayınpederinin 3 damadına kutu içerisinde bir hediye verdiği görüldü.
Damatlar, kayınpederlerinin ellerini tek tek öpmelerinin ardından hediyeleri aldılar. Ancak asıl şaşkınlık yaratan kayınpederin hediye dağıtması değil, kutuların içindeki ürünlerin fiyatı oldu.
Kutuların içerisinde fiyatı en az 15 bin TL'den başlayan lüks süpürgeler olduğu öğrenildi. Süpürgelerin toplam fiyatı 45 bin TL'yi buluyor. Video, "Babanı seçemezsin ama kayınpederini seçersin" başlığıyla paylaşıldı.
Son Dakika › Yaşam › Cömert kayınpederin, 3 damadına hediye ettiği kutunun içindeki ürünlerin fiyatı şaşkınlık yarattı - Son Dakika