Soydaş Aileler Gazze İçin Bağışta Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Soydaş Aileler Gazze İçin Bağışta Bulundu

Soydaş Aileler Gazze İçin Bağışta Bulundu
04.02.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'dan gelen soydaş aileler, Gazze'ye 160 bin lira bağış yaptı.

Bulgaristan'da yaşayan soydaş aileler Gazze için bağışta bulundu.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan soydaş iki aile, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şube Başkanı ve Edirne Müftüsü Ercan Aksu'yu ziyaret etti.

Aileler bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Gazze'ye ulaştırmak üzere Aksu'ya verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu, Gazze'de dünyanın en büyük insanlık dramının yaşandığını belirtti.

Gazze'ye her desteğin orada yaşayanlara umut olacağını ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

"2 yılı aşkın sürede Gazze'de zulmün başladığı ilk andan itibaren Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız koordinesinde hayırsever halkımızın destekleriyle ülkemizde topyekun bir yardım seferberliği başladı. Necip milletimizin destekleriyle bugüne kadar Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Gazze'ye 42 milyon 600 bin dolar yardım ulaştırıldı."

Gazze'nin yaralarını sarmaya devam edeceklerini belirten Aksu, Bulgaristan'dan gelen soydaş ailelerin de 160 bin lira bağışta bulunduğunu kaydetti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Aksu, "Nerede bir zulüm, mağdur ve mazlum varsa onlara sahip çıkmak ve zalimler karşısında dik durarak birlik ve beraberlik içerisinde olmak İslam'ın bir gereğidir. Bugüne kadar yardımlarıyla bizleri hayırlarına köprü ve ortak eden kıymetli hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum, Allah hayırlarını kabul buyursun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soydaş Aileler Gazze İçin Bağışta Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:28:08. #7.11#
SON DAKİKA: Soydaş Aileler Gazze İçin Bağışta Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.