Şoygu, Myanmar'a Resmi Ziyarette Bulundu
Şoygu, Myanmar'a Resmi Ziyarette Bulundu

02.02.2026 13:18
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Myanmar'da üst düzey görüşmeler için resmi temaslara başladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, resmi temaslarda bulunmak üzere Myanmar'a gitti.

Konseyin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Şoygu üst düzey bir heyetle birlikte Myanmar'a ulaştı.

TASS haber ajansına göre, Şoygu'nun Myanmar Cumhurbaşkanı Vekili Min Aung Hlaing ve Myanmar Ulusal Güvenlik Danışmanı Tin Aung San ile görüşmeler yapması bekleniyor.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ve beraberindeki heyetin Myanmar'daki askeri darbenin ardından ilk kez gerçekleştirilen genel seçimlerden sonra ziyaret gerçekleştirmesi dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Myanmar, Güncel, Rusya, Son Dakika

