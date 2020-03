SPOR Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından - Son Dakika

Rahmi MEYVECİ - Halil İbrahim YEL - İbrahim UĞUR SİVAS (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Oyunumuzun devamında kaybettiğimiz 2 puana yazık oldu. Ama oyuncuların ortaya koyduğu karakter ve isteklerinden memnunum dedi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Maçın hakkı beraberlikti. Kazansak büyük avantaj olacaktı dedi.

2-2 biten karşılaşmanın ardından, Emekçi tüm kadınlarımıza mutlu olacakları bir dünya diliyorum ve tüm emekçi kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun diyerek sözlerine başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor güçlü bir takım. Kendi evinde seyircisiyle başlangıcı çok iyi yaptı. Bizim ilk yarıya 1-4, 1-5 girmemiz lazımdı. Oyun kalitesi, performansımız, ortaya koyduğumuz futbol ve girdiğimiz pozisyonlar bana göre özellikle ilk yarı için parantez açmalı. Açıkçası oyunumuzun devamında kaybettiğimiz 2 puana yazık oldu. Sivasspor evinde güçlü bir takım. Sezon başından beri çok iyi götüren bir takım. Açıkçası eğer, ilk yarının sonuna 2 farkla girseydik ikinci yarı bambaşka bir oyun olacaktı. Buna rağmen yine kazanabilirdik. Ama oyuncuların ortaya koyduğu karakter ve isteklerinden çok memnunum. Oyun disiplini, oyun düşüncemize uymaları ve performanslarından memnunum. 2 puan kaybettik, yazık oldu diyebiliriz. Sonucu hak etmedik. Bazen 2 puan kayıplar, 1 puan kazançlar, Rabbimin bir bildiği var herhalde dedi.

BENİM BİLDİĞİM VAR, BU POZİSYONDA DEVREYE GİRMEZ

Kaybedilen 2 puanın kendilerini olumsuz etkilemeyeceğini ifada eden Fatih Terim, penaltı pozisyonu ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Terim, Böyle oynamaya devam ederiz inşallah. Eskiden güzel bir tabir vardı 'O formanın hakkını ver, hangi sonucu alırsan al.' Bugünkü onu gösteriyor. Hak etmediğimiz sonuçtu ama böyle devam edersek hak ettiğimiz yerlerde oluruz. Hakemlerle ilgili konuşmuyorum ama bir defa pozisyon gri, net değil, hakem vermemiş. Böyle bir durumda bildiğim kadarıyla, VAR devreye girmez. Hakem görmüş vermemiş, olağanüstü, yüzde 100 bir hata yapmışsa çağırır. Benim bildiğim böyle. Geçen sene bundan net olan bir penaltı vardı Rize'de ve Serkan (Çınar) hocanın hakemliği bitti. Onun günahı neydi Mete hoca son zamanlarda formda bir hakem. Saracci'nin de kırmızı kart görmesi gerekirdi, direkt. Burada vermemiş hakem, çok ağır hatalar da çağrılıyor. Yoksa o penaltıydı, bu ofsayttı bunlara girmem. Ben bildiğim kadarını anlatıyorum. Zaten alakasız bir yerde, yüzde 100 gol pozisyonu değil, kenarda. Ben böyle biliyorum en azından. Bizden kimse bir şey demeyecektir bu konuda, en azından biz ufak bir anekdot bırakmış olalım dedi.

HER MAÇ ÖNEMLİ

Son 10 maça girilen atmosferde her puanın büyük önemi olduğunu hatırlatan Terim, Hele hele bizim gibi 10 puan gerilerden gelen takım için her puanının kıymetini bilmek lazım. Bugün bu 2 puanın da kıymetini bilmemiz gerekirdi. Önemli kelimesi bundan sonraki her maç için kullanılacak kelimedir. Bundan sonra bir devre daha yok. Böyle bakınca her maç, her puan önemli. Telafi ederiz, edeceğiz dedi.

Evlerinde oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili de Beşiktaş iyi bir takım. Derbiler hiç bir zaman sonucu belli olmayan maçlardır. Ama kendi evimizde, kendi seyircimizle beraber, alıştığımız rutin oyunu ortaya koyacağımıza inanıyorum ve de kazanmak için, her zamanki gibi Galatasaray sahaya çıkacaktır ifadelerini kullandı.

FİKSTÜRLE ALAKAM OLMADI, FUTBOL PRATİKLER OYUNU

Fikstürlerin zor ve kolaylığı ile hiç ilgilenmediğini ifade eden Fatih Terim, Teknik direktörlerin 3 puan kadar hoşuna gidecek, kendini mutlu edecek şey futbolla ilgili iyi sözlerdir. İyi futbol oynamaya devam ederiz. Benim fikstürle hiç alakam olmadı. Bu zor, kime göre neye göre zor. Bugün maç öncesi tahmin yapsanız öyle bir tablo çıkar mı Hayır. İstenildiği gibi başlamış Sivas ama sonradan başka bir duruma geçilmiş. Oynamazsanız hiçbir yerde kazanma ihtimaliniz yok. Oynadığınız zaman nerede olursa olsun kaybetme ihtimaliniz çok az. Ancak böyle ekstra olmayan işler olursa 2 puan kaybedersiniz. Kağıt üstünde bunu söyleyebiliriz. Şampiyonluk adayları ile oynamıyorsunuz ama her maç 0-0 berabere başlıyor. O dediğiniz takımlara, kaybedilen puanların haddi hesabı yok. Oynamanın asıl sorunu çözücü olduğunu düşünüyorum. Geçen sene ve evvelki sene son 7-8 maç, televizyonlarda ve gazetelerde tartışıldı ve sonuç olarak Galatasaray'ın fikstürün zor olduğu söylendi ama biz zoru kolay ettik. Zorlar kolay olduğunda siz de şampiyon olursunuz. Kağıt üstünde hiç itirazım yok ama futbol pratikler oyunu. Teoriler çoğu zaman tutmuyor. Ben nerede olursa olsun oynamaya bakarım dedi.

RIZA ÇALIMBAY KAZANSAK AVANTAJ OLACAKTI

Demir Grup Sivasaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise her iki takım için de güzel bir maç olduğunu belirterek, Biz de galibiyet için, Galatasaray da galibiyet için oynadı. Bizim başlangıcımız istediğimiz gibiydi. Baskı yaparak başladık, pozisyonlar ve golü de bulduk. Fakat ondan sonra geriye çekilmeyecektik, ama maalesef geriye çekildik. Devre bitsin, aynı şekilde oyunu düzeltmemiz gerekiyordu. Oyun üstünlüğü zaman zaman G.Saraya geçse de. Yediğimiz gollerin ikisi de hemen hemen benzer. Bunları bizim yemememiz gerekiyordu. İkinci yarıya aynı şekilde başladık, pozisyonlar bulmaya başladık. Oyuncu değişikilikleri de işe yaradı. Golü de bulduk. Maç hem taktik hem mücadele açısından güzel şekilde geçti. Bana göre bu mücadelenin karşılığı ve hakkı da beraberlikti. Kazansak bizim için büyük avantaj olacaktı. Galatasaray sezon başındaki takım değil. Şimdi bambaşka zor bir takım. Biz de dikkatli şekilde maçımızı bitirdik. Defansif oynayan bir takım değiliz. Bir sürü maçımız var ve hepsinde de gol attık. Gol atmadığımız maç yok. Ofansif oynamayı seviyoruz. Zaman zaman kapandık. Böyle bir şeyi düşünmemiştik ama maalesef maçın atmosferinden, biraz geriye çekilerek oynadık. Özellikle ilk yar golü bulduktan sonra bunu yaptık. Ben takımımdan memnunum. Mütevazi bir takımız. İyi bir arkadaşlık, iyi bir havamız var. Başarılı maçlar oynadık. Ligin sonuna kadar da devam ettirmek istiyoruz. Bundan sonraki maçlar çok çok önemli. Yukarıdaki takımların kendi aralarında maçları var. Bizim bütün maçlarımız final havasında geçecek. O maçları iyi bir şekilde geçirirsek yine iyi bir duruma gelebiliriz dedi.

YAPILAN ŞEY FAULDÜ

Penaltı pozisyonunu tam göremediğini ifade eden Çalımbay, Yapılan şey fauldü ama içeride mi dışarıda mı bilemedim. Hangi takım yenerse avantaj yakalardı ama kesin bir avantaj olmazdı. 9 tane maç var ve birbiriyle oynayacakları bir sürü maçlar var. Galip gelsek bizim adımıza iyi bir avantaj yakalayacaktık. Rakipler birbiri ile onarken, başka takımlarla oynayacağız. O maçları kazanırsak avantaj olacaktı. Galatasaray eski takım değil, şu anda çok iyi. Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi ve kupadan elenmesi, sadece ligde olması, konsantre olmaları önemli. Buraya 8'de 8 yaparak geldiler diye konuştu.