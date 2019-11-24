SPOR Eskişehirspor'un yeni başkanı Mustafa Akgören oldu

Engin ÖZMEN ESKİŞEHİR (DHA) - Eskişehirspor'un olağanüstü ve seçimli genel kurulunda, başkanlığı eski tribün liderlerinden iş insanı Mustafa Akgören seçildi.

TFF 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'un, geçen hafta yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen Olağanüstü ve Mali Genel Kurul, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapıldı. İlk olarak mevcut yönetim mali olarak delegeler tarafından ibra edildi. Daha sonra ise tek aday olan eski tribün liderlerinden iş insanı Mustafa Akgören, Eskişehirspor'un yeni başkanı seçildi.

Öncelikli hedeflerinin takımın ligde kalmasını sağlamak olduğunu ifade eden Eskişehirspor'un yeni başkanı Akgören, 'Şehir dışından gelen bazı insanların, Eskişehirspor'un kuruluş tarihini bile bilmeyen, geçmişteki hüzünlerimizi, sevinçlerimizi bilmeyen, camiada bugüne kadar var olan ağabeylerimizi tanımayan insanların aday olacağını söylediler. İşte araştırdık, görüştük ve gerçekte aday olacaklarını öğrendik. Yaşım 49 ve ben 5 yaşından beri Eskişehirspor'un peşindeyim. Bu kulüpte tribünden yönetime kadar yapmadığım görev, çekmediğim cefa, görmediğim güzellik ve üzüntü kalmadı. Eskişehirspor'un maçlarına gitmeye başladığım günden beri kulübe başkan olmayı hep hayal ettim. Ama bu bir hırs boyutuna gelmedi. Ne tür bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu herkes biliyor. Hakikaten belki de tarihimizin en zor günlerini yaşıyoruz. Bu tablodan çıkmak da kolay değil ama imkansız da değil. Bu takım ligde kalır, küme düşmez yeter ki doğru yönetilsin. Camiaya buradan bu sezon sonunda tüm problemleri çözüyoruz diye söz veremeyiz. Çok iyi bir kadromuz var, bu kadro net olarak kefilim bu sezon ligde kalır, transferi açamazsak bile play-off'ları zorlayacak bir takım çıkarabileceğimize ben bütün kalbimle inanıyorum' diye konuştu.

Eskişehirspor'un başkanlığına seçilen Mustafa Akgören'in yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu Fatih Sezer, Ömer Kurumehmetoğlu, Ulaş Entok, Erken Yücel, Hüsamettin atik, Ahmet Aksakal, Fatih Baturaygil, Hüseyin Kabal, Cem Ergölen, Hakan Çakırgöz, Serdar Uğur Yalçın, Güven Erdoğan, zafer Baykul ve Anıl Koçan.