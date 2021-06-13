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SPOR GranFondo İstanbul'da bisiklet şöleni - Son Dakika

SPOR GranFondo İstanbul'da bisiklet şöleni

13.06.2021 16:15

SPOR GranFondo İstanbul'da bisiklet şöleniSezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - İstanbul'da ilk kez düzenlenen Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışı 15 ülkeden 1000 amatör bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

SPOR GranFondo İstanbul'da bisiklet şöleni

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - İstanbul'da ilk kez düzenlenen Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışı 15 ülkeden 1000 amatör bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Turkcell'in ana sponsorluğunda ve Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla İstanbul'da ilk kez düzenlenen GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışının startı Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan tarafından verildi. Beykoz Belediyesi önünden start alan yarışta katılımcılar, Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy'den geçerek, yine Beykoz Belediyesi'nin önünde yarışı bitirdi. 15 ülkeden 1000 amatör bisikletçi, Boğaziçi'nin doğal güzellikleri arasında yarışma şansına sahip oldu. Uzun ve kısa parkur üzerinden yapılan yarış, sosyal mesafe kurallarına uygun ve sağlık önemleri artırılmış olarak gerçekleştirildi.

Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışında bisikletseverler eğitim için pedal bastı. Salgın döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına yönelik gerçekleştirilen kampanya sayesinde yarışmacılar ve yarışmacıları destekleyenler bağış için katkıda bulunurken GranFondo İstanbul'da, toplanan teknolojik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelir de bu eğitim bursuna eklendi.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

GranFondo İstanbul'da uzun parkur erkeklerde şampiyon Muhammed Erkan, 2'nci Muhammed Yunus Demir ve 3'üncü Serkan Balkan olurken; uzun parkur kadınlarda ise Esra Kürkçü Akgönül 1'inci, Ayşegül Gökalp 2'nci, Gamze Ceyhan da 3'üncü oldu. Kısa parkur erkeklerde 1'inciliği Furkan Abdullah Pamukçu aldı. 2'nciliği Oğuzhan Taşkan, 3'üncülüğü de Ersin Akgün'ün elde ettiği yarışta kadınlarda ise Beste Hepkaradeniz mutlu sona ulaştı. Kadınlarda podyumu tamamlayan diğer isimler ise Kübra Nur Pınarak ve Züleyhan Dikbaş oldu.

MURAT ERKAN: HEDEFİMİZ BAŞKA İLLERDE DE BU SERİYİ SÜRDÜRMEK

GranFondo İstanbul bisiklet yarışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, önceliklerin yarış organizasyonu ile birlikte toplumsal fayda sağlamak olduğunu belirterek, "Dünyanın en önemli metropollerinde düzenlenen GranFondo'yu dünyanın gözbebeği İstanbul'da Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla birlikte ilk kez gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. GranFondo, dünyanın dört bir yanında yapılan müthiş bir aktivite. Pandemi döneminde hareket çok önemli, hareketsiz kaldık. Bu sayede hem sosyal mesafeyi koruyoruz hem de spor yapmış oluyoruz. 15 ülkeden gelen bisikletseverin GranFondo'da pedal çevirmesi, uluslararası anlamda Türk bisiklet tarihine geçerken yarışa apayrı bir anlam katan bir diğer konu ise eğitim bursu kampanyası oldu. Yarışmacılar ve sporseverler vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına bağış için katkıda bulunurken, yarışta toplanan elektronik atıklar da ileriki günlerde geri dönüşüme kazandırılarak yine bu burslara eklenecek. 15 ülkeden bin sporcu var, 5 bin desek muhtemelen gerçekleşecekti. Bisiklet sporuna eskiden beri destek veriyoruz. GranFondo ile de güzel bir birliktelik oldu. Hedefimiz, başka illere de bu seriyi götürmek" dedi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına dikkat çekmek için yarışmacıların formalarına yapıştırmaları için özel çıkartmalar hazırladıklarını belirten Erkan, 'Değişim için harekete geç' mottosuyla, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına bu yarışta da destek verdik" diye konuştu.

SPOR, SANAT VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BULUŞMASI: TEKNOLOJİK ATIKLARDAN BİSİKLET

Öte yandan son dönemde Turkcell'in odaklandığı sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde teknolojik atıklara dikkat çekmek amacıyla mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın elektronik atıklardan tasarladığı bir bisiklet de etkinlik alanında sergilendi.

Bunun yanında etkinlik kapsamında, Birleşmiş Milletler'in daha iyi bir gelecek için herkesin yapabileceği bir şeyler olduğunu anlatan "Değişim için harekete geç" mottosu ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın vurgulandığı çıkartmalar, formalarına yapıştırmaları için yarışmacılara dağıtıldı.

SPOR GranFondo İstanbul'da bisiklet şöleni
SPOR GranFondo İstanbul'da bisiklet şöleni
SPOR GranFondo İstanbul'da bisiklet şöleni
SPOR GranFondo İstanbul'da bisiklet şöleni

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Bisiklet, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR GranFondo İstanbul'da bisiklet şöleni - Son Dakika


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