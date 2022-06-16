"Spor salonlarında yıllık üyelik tarihe karışıyor" - Son Dakika
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"Spor salonlarında yıllık üyelik tarihe karışıyor"

16.06.2022 10:42
"Spor salonlarında yıllık üyelik tarihe karışıyor"

Pandemi sürecinde kapanmalar birçok sektörde olduğu gibi spor salonlarının da gelirlerini ciddi bir şekilde etkiledi.

Pandemi sürecinde kapanmalar birçok sektörde olduğu gibi spor salonlarının da gelirlerini ciddi bir şekilde etkiledi. Bu süreçte üyeler de alamadıkları hizmet için ücret ödemek zorunda kaldı. Bu durum tartışma konu su olurken, kullanıcıların üye olmadan herhangi bir spor salonunda istediği kadar spor yapmasını ve kullandığı süre kadar ödeme yapmasını sağlayan model giderek yaygınlaşmaya başladı. Yeni model ile yaşanabilecek olan mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

McKinsey tarafından yapılan araştırmada 97 milyar dolarlık küresel sağlıklı yaşam endüstrisinin dünyada her yıl yüzde 10'a yakın büyüme gösterdiğini ve 1,5 milyar dolara ulaşan küresel sağlıklı yaşam pazarındaki harcamalara yön verdiğini gösteriyor. Dünya nüfusunun yüzde 40'ı sağlığı yaşamın en önemli unsuru olarak tanımlarken sporu da bunun ön koşulu olarak görüyor. Pandemi etkilerinin en çok hissedildiği dönemlerde kapısına kilit vurulan spor salonları, küresel salgının sağlıklı ve hareketli yaşama ilişkin yarattığı farkındalığın izinden giderek dijital iş modelleriyle yeni kullanıcılar kazanmayı hedefliyor.

KONUMDAN BAĞIMSIZ SPOR YAPILABİLİYOR

Pandemide sokağa çıkma yasakları ve kapanmalarla geçen zorlu süreç spor kulüplerinin gelirlerini sarsarken, üyeliği devam edenler için boşa harcanan bir masraf yarattığını belirten Fitty CEO'su Murat Arslan, "Aylık ya da yıllık üyelik hizmeti alanlar için bu durum hiç de yabancı değil. Kulüplerin sunduğu maliyet avantajının cazibesine kapılarak yıllık ya da aylık üyelik başlatanlar, genellikle istikrar gösteremiyor. Bu durumdan yola çıkarak geliştirdiğimiz, kullanıcıların üyelik sözleşmesi yapmadan, istediği spor salonunda dilediği kadar spor yapmasını sağlayan uygulamamızla Türkiye'de bir ilke imza atarak alışılagelen spor salonu algısını değiştirdik. Kullanıcılarımıza konumdan bağımsız spor yapma kolaylığı sağlıyoruz. Kısa sürede 500'e yakın spor salonuyla anlaşma yaparak 20 binden fazla kullanıcı sayısına ulaştık." ifadelerinde bulundu.

SAĞLIKLI YAŞAM ENDÜSTRİSİNDE YENİ BİR ALAN YARATTI

Pandeminin en sarsıcı etkilerinin yaşandığı 2021 yılında hayata geçirdikleri girişimle büyük bir cesaret örneği sergilediklerini kaydeden Murat Arslan, "1 yılda hızla olgunlaştırdığımız girişimimizle sağlık yaşam endüstrisinde yeni bir alan yarattık. Türkiye'de ezber bozan bir girişim olarak kısa vadede ülke çapındaki tüm spor salonlarını uygulamamıza dahil etmeyi, ardından yurt dışına açılmayı planlıyoruz. Tamer Capital'in girişim geliştirici partner ve yatırımcı olarak hedeflerimize ulaşma noktasında büyük katkıları olacağına inanıyoruz" diye belirtti.

SPOR KULÜPLERİNE PARTNERLİK YAPIYOR, KULLANICILARLA DOSTLUK KURUYOR

Fitty uygulamasıyla spor kulüpleri ve kullanıcılarının beklentilerine cevap verdiklerine değinen Fitty CEO'su Murat Arslan, "Gelir ve giderlerini dengeleyerek pandeminin açığını kapatmayı hedefleyen spor salonlarında trafiği hızlandırırken, yıllık ya da aylık üyelik yaptıran ancak istikrar gösteremediği için yararlanamadığı hizmetin faturasını ödemek zorunda kalan kullanıcılara optimum çözüm sunuyoruz. Kullanıcılara anlaşmalı olduğumuz spor salonlarına üye olmadan spor yaptıkları dakika ya da saat kadar ödeme yapma avantajı getiriyoruz. Üstelik sadece yaşamlarını sürdürdükleri şehirlerde ve bölgelerde değil seyahatleri sırasında da spor yapma imkanına sahip olabiliyorlar. İki taraf arasında kurduğumuz köprüyle, spor kulüplerine partnerlik yaparken, kullanıcılarla da dostluk kuruyoruz" diye belirtti.


Spor salonlarında yıllık üyelik tarihe karışıyor
Spor salonlarında yıllık üyelik tarihe karışıyor
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Olta tutkunları sudak balığı yarışmasında bir balık bile yakalayamadı Olta tutkunları sudak balığı yarışmasında bir balık bile yakalayamadı
Kaynak: DHA

Murat Arslan, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Spor salonlarında yıllık üyelik tarihe karışıyor' - Son Dakika

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