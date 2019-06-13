"Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019" ödül töreni
2 saat önce
Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin (TFMD) düzenlediği "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Ödülleri" sahiplerini buldu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:55 Kaynak: AA
Foto Muhabirleri Derneğinin (TFMD) düzenlediği "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Ödülleri" sahiplerini buldu.
TFMD'nin kuruluşunun 35'inci yıl dönümü dolayısıyla bir otelde "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Ödül Töreni" düzenlendi.
Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, AB Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç
katıldı.
Daha önce katılacağı duyurulan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy ise törene katılmadı.
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