Son Dakika Haberleri: "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019" ödül töreni
Son Dakika Güncel Haber

"Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019" ödül töreni

2 saat önce

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin (TFMD) düzenlediği "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Ödülleri" sahiplerini buldu.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin (TFMD) düzenlediği "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Ödülleri" sahiplerini buldu.
TFMD'nin kuruluşunun 35'inci yıl dönümü dolayısıyla bir otelde "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Ödül Töreni" düzenlendi.
Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, AB Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç katıldı.
Daha önce katılacağı duyurulan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise törene katılmadı.
Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 ödül töreni
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:55 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca ünlü model, Türkiye'den tanıdığı tek ünlü ismi açıkladı! Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Suriye'den, Türkiye'nin gözlem noktasına havanlı saldırı: 3 asker yaralı Türkiye, Batı Asya'da en çok doğrudan yabancı yatırımcı çeken ülke oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:30:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019" ödül töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]