Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatı 14.532 Lira

03.02.2026 14:24
Dün spot doğal gazda referans fiyat 14.532 lira, işlem hacmi ise 2,48 milyon lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 532 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 480 bin 657 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 790 bin 85 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 532 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 172 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 258 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 805 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 286 milyon 78 bin 624 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 286 milyon 100 bin 223 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

